خرید تضمینی گندم در همدان از مرز ۳۲۶ هزار تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌اله شهبازی صبح یکشنبه با تشریح آخرین وضعیت برداشت و خرید تضمینی محصول راهبردی گندم در استان همدان اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم در مزارع استان با شتاب و پویایی در حال انجام است و طبق آخرین آمارهای ثبت‌شده در سامانه تا تاریخ یازدهم مردادماه سال جاری افزون بر ۳۲۶ هزار تن گندم از کشاورزان سخت‌کوش نقاط مختلف استان خریداری و تحویل مراکز خرید شده است.

وی با اشاره به عملکرد درخشان برخی مناطق استان در ماراتن برداشت امسال تصریح کرد: شهرستان‌های فامنین، درگزین و رزن با تلاش مضاعف گندم‌کاران و هدایت فنی کارشناسان پهنه‌های کشاورزی، موفق شده‌اند از کل میزان خرید سال گذشته خود در این مرحله از فصل برداشت عبور کنند.

خرید ۱۳ هزار تُن گندم در فامنین

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در تشریح جزئیات آمار خرید در این شهرستان‌ها گفت: در شهرستان فامنین میزان خرید گندم که در سال گذشته ۸ هزار و ۳۰۰ تن ثبت شده بود، اکنون از مرز ۱۳ هزار تن عبور کرده است. همچنین در شهرستان درگزین با ثبت خرید ۲۵ هزار و ۸۵۰ تن و در شهرستان رزن با ثبت ۹ هزار و ۴۰۰ تن، شاهد ارقامی بالاتر از کل عملکرد و خرید سال گذشته این مناطق در فصل زراعی قبل هستیم.

وی به کیفیت بالای گندم تولیدی امسال در استان اشاره کرد و افزود: بررسی‌های کیفی و فنی انجام‌شده در مراکز خرید نشان می‌دهد که کیفیت گندم تولیدی سال جاری در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و وضعیت سن‌زدگی محموله‌ها نسبت به سال گذشته با بهبود چشمگیر و فوق‌العاده‌ای همراه بوده است.

شهبازی تاکید کرد: خوشبختانه با رصد شبانه‌روزی و مداوم کارشناسان جهاد کشاورزی و انجام عملیات مبارزه به‌موقع و اصولی با آفات در مزارع میزان گندم‌های دارای سن‌زدگی بالاتر از حد مجاز در استان همدان به نزدیک صفر رسیده که این یک موفقیت بزرگ در بخش ارتقای سلامت و کیفیت محصول است.

پرداخت مطالبات گندم کاران همدانی در حال پیگیری است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به موانع طبیعی پیش روی کشاورزان در سال زراعی جاری خاطرنشان کرد: چالش‌های اقلیمی متعددی نظیر خشکسالی شدید پاییزی و سرمازدگی نابهنگام اردیبهشت‌ماه، شرایط تولید گندم امسال را در استان تحت تاثیر قرار داده بود؛ با این وجود با همت کشاورزان فاصله میزان خرید امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که در هفته‌های گذشته ۱۱ درصد بود، اکنون به ۵ درصد کاهش یافته است.

وی پیش‌بینی کرد: با روند فعلی خرید، میزان تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی تا پایان فصل از مرز ۳۵۰ هزار تن فراتر رود تا حجم تولید و خرید استان به رکورد ثبت‌شده در سال گذشته نزدیک شود.

شهبازی به دغدغه گندم‌کاران استان در خصوص تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده پرداخت و ادامه داد:با توجه به اینکه همدان در زمره استان‌های سردسیر کشور قرار دارد، عملیات برداشت و خرید گندم در آن دیرتر از مناطق گرمسیر آغاز می‌شود و به همین نسبت روال پرداخت مطالبات نیز متناسب با سایر استان‌ها در زنجیره مالی دولت در حال پیگیری است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. با توجه به افزایش چشمگیر بار مالی این اقدام برای دولت که از ۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته، پیگیری‌های مستمر و فشرده‌ای از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین اعتبار و واریز هرچه سریع‌تر مطالبات کشاورزان همدانی در جریان است.