کارشناس یمنی: عربستان سعودی بهای سنگینی خواهد پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ «مجیب شمسان» کارشناس امور نظامی و راهبردی تأکید کرد که تصمیم نیروهای مسلح یمن مبنی بر اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی، گامی سرنوشت‌ساز پس از پایان یافتن فرصت‌های صلح است.

وی به شبکه المسیره گفت که نظام سعودی به دلیل تداوم سیاست‌هایش بهای سنگینی خواهد پرداخت؛ چرا که یمن در صورت ادامه تجاوز و محاصره، گزینه‌های تشدید تنش گسترده‌تری در اختیار دارد.

شمسان افزود که موفقیت گام کنونی غیر منتظره نبوده است؛ زیرا مبتنی بر سوابق عملی بود که ثابت کرد هشدارهای صنعا تنها مواضع رسانه‌ای نیست، بلکه بر پایه عملیات‌های نظامی موفقی است که توانایی خود را در تحمیل واقعیت‌های میدانی و مقابله با قدرتمندترین ناوگان‌های دریایی به اثبات رسانده است.

وی تأکید کرد که ناچار شدن کشتی‌های سعودی به دور زدن از مسیرهای طولانیِ پیرامون قاره آفریقا، زمان لازم برای رسیدن به بازارهای آسیایی را چند برابر می‌کند؛ به طوری که سفرهایی که بین ۲۰ تا ۲۴ روز طول می‌کشید، اکنون ممکن است به ۵۰ روز یا بیشتر برسد که با افزایش چشمگیر مسافت، مخاطرات و هزینه‌های عملیاتی همراه است.

این تحلیلگر مسائل راهبردی با اشاره به اینکه نظام سعودی به سمت خسارات اقتصادی سنگین حرکت می‌کند، خاطرنشان کرد که ریاض دارای ناوگان دریایی عظیمی شامل حدود ۱۰۹ نفتکش متعلق به شرکت‌های «آرامکو» و «بحری» است که در کنار صدها کشتی دیگرِ حامل کالا و کانتینر، مجموع ناوگان دریایی عربستان را به حدود ۴۳۳ کشتی می‌رساند؛ امری که تداوم محاصره دریایی را به باری فزاینده بر اقتصاد عربستان تبدیل می‌کند.

وی تأکید کرد که تنگه باب‌المندب همچنان به روی همه کشتی‌ها به جز کشتی‌های سعودی باز است و تصمیم یمن دقیقاً تعیین شده و کشتیرانی بین‌المللی را هدف قرار نمی‌دهد.

شمسان گفت که عربستان امروز سعی دارد تجربه آمریکا را بازتولید کند و اقدامات یمن را به عنوان تهدیدی برای کشتیرانی جهانی جلوه دهد، اما صنعا عملاً ثابت کرده است که اهداف بسیار دقیقی را با تکیه بر توانمندی‌های اطلاعاتی بالا و توان نظامیِ قادر به اجرای وعده‌های خود، مورد حمله قرار می‌دهد.

شمسان به تجربه ائتلاف دریایی آمریکا علیه یمن اشاره کرده و گفت که واشنگتن در ابتدا از مشارکت ۴۰ کشور سخن گفت، اما این تعداد به ۲۰ کشور کاهش یافت و بعداً آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اعتراف کردند که در برابر نیروهای مسلح یمن تنها مانده‌اند. وی معتقد است عربستان امروز امکانات دریایی لازم برای تکرار چنین ماجراجویی‌ای را ندارد، زیرا توانمندی‌های دریایی‌اش با آمریکا و کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست.

شمسان با اشاره به اینکه بانک اهداف یمن شامل اهداف حیاتی و حساسی است که هدف قرار دادن آن‌ها هزینه‌های نظام سعودی را چند برابر می‌کند، یادآوری کرد که ضربات پیشین به تأسیسات آرامکو در جیزان و پیام‌های بازدارنده‌ای که به ینبع و خط لوله «شرق-غرب» رسید، تنها نمونه‌های اولیه بود و اهداف حساس‌تر همچنان در دسترس هستند.

وی تأکید کرد که صنعا ممکن است در آینده گام‌های پیشرفته‌تری در اعمال محاصره بردارد و مبادی جایگزین صادرات نفت را هدف قرار دهد.

این کارشناس امور نظامی و راهبردی، سرتیپ «مجیب شمسان»، تأکید کرد که نظام سعودی امروز فاقد ابزارهای تأثیرگذاری و فشار است؛ در حالی که صنعا همچنان ابتکار عمل را در دست دارد و گزینه‌های متعددی برای تحمیل واقعیت‌های جدید در اختیار دارد و این واقعیت صنعا را به تأثیرگذارترین طرف در مسیر رویارویی کنونی تبدیل کرده است.