به گزارش خبرگزاری مهر، بدهکاری باشگاه‌ها به فدراسیون که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، یکی از موضوعات مطرح شده در نشست ششم مردادماه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال بود.

مربی بین المللی والیبال ایران، درباره این موضوع اظهار داشت: شاید مماشات فدراسیون با باشگاه‌های بدهکار در زیر گروه به دلایل توسعه‌ای و کمک توجیه پذیر باشد، اما دیگر با باشگاه‌های لیگ برتری و دسته یک، نباید مماشات کرد.

فریبا صادقی با بیان اینکه والیبال ایران به نقطه‌ای از رشد و توسعه رسیده است که درخواست حضور در لیگ برتر و دسته یک مردان و زنان بالاست و فدراسیون می تواند بهترین‌ها را برای حضور در این رقابت‌ها بپذیرد. باشگاه‌های که مشکلات مالی نداشته باشند و به طبع آن فدراسیون نیز درگیر نشود.

وی تاکید کرد: وقتی باشگاهی به تعهدات مالی خود عمل نکند، وقت و انرژی زیادی از بدنه اجرایی فدراسیون نیز گرفته می‌شود تا به این مشکلات رسیدگی و حل و فصل کند. در صورتی که این انرژی در بسترهای بهتری قابل استفاده خواهد بود.

کارشناس خبره فدراسیون والیبال ادامه داد: من با نظر بسیاری از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون والیبال موافق و همسو هستم که باید به باشگاه‌های حرفه‌ای فرصت فعالیت در لیگ ها داده شود تا جلوی این بی نظمی‌ها گرفته شود. مشکلات مالی یک باشگاه قطعا بازیکنان، کادر فنی و فدراسیون را درگیر می‌کند. بنابر این برای داشتن ساختار مناسب در لیگ، نیاز به رفتار حرفه‌ای در بعد مالی داریم و اگر این اتفاق بیافتد، قطعا در سطح فنی هم برای والیبال ایران مناسب خواهد بود زیرا این دو با یکدیگر مرتبط هستند.

صادقی در ادامه به پسوند فرهنگی نام باشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: باشگاه‌ها که در لیگ‌ها حضور پیدا می کنند، فرهنگی ورزشی هستند و باید برای نهادینه شدن فرهنگ اسلامی و ایرانی از مشکلاتی مانند بدهکاری پرهیز کنند.

وی از فدراسیون والیبال درخواست کرد که در این زمینه انعطاف نشان ندهند و برای مطالبات سال‌های گذشته تلاش کند تا پیش درآمدی برای والیبال در سال جاری و سال‌های آینده باشد.