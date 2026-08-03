به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال ایران در حالی خود را برای آغاز فصل جدید آماده می‌کند که باشگاه استقلال نیز به دنبال جبران نتایج ضعیف فصل گذشته است. آبی‌پوشان که پس از چند سال دوری بار دیگر به لیگ برتر بازگشته بودند، فصل گذشته نتوانستند عملکرد قابل قبولی ارائه دهند و در نهایت یکی از تیم‌های پایین جدول شدند.

استقلال فصل گذشته با میزبانی گنبد وارد مسابقات شد و در طول فصل هدایت این تیم ابتدا بر عهده کامبیز یعقوبی بود و سپس آرش صادقیانی روی نیمکت نشست، اما تغییرات فنی نیز نتوانست شرایط این تیم را بهبود ببخشد. به همین دلیل، مدیران باشگاه از مدت‌ها قبل برنامه بازسازی تیم برای فصل پیش رو را در دستور کار قرار داده‌اند.

در آستانه شروع فصل جدید، وضعیت محل برگزاری مسابقات خانگی استقلال همچنان مشخص نیست. در روزهای اخیر صحبت‌هایی درباره انتقال میزبانی این تیم از گنبد به تهران مطرح شده، اما هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده و مسئولان باشگاه موضع رسمی خود را اعلام نکرده‌اند.

از سوی دیگر، تکلیف کادر فنی استقلال نیز هنوز نهایی نشده است. هرچند طی روزهای اخیر نام چند مربی ایرانی و خارجی برای نیمکت این تیم شنیده شده، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد مدیران باشگاه در حال بررسی گزینه‌های خارجی هستند و احتمال انتخاب یک سرمربی غیرایرانی بیش از سایر گزینه‌هاست.

فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران قرار است با شرایطی متفاوت نسبت به سال گذشته برگزار شود. مسابقات فصل قبل به دلیل شرایط جنگی نیمه تمام ماند و حالا قرار است امسال لیگ برتر پس از پایان بازی‌های آسیایی آغاز خواهد شد. زمان شروع رقابت‌های لیگ والیبال بین روزهای ۲۲ تا ۲۵ مهرماه پیش‌بینی شده است.