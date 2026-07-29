تغییر روی نیمکت سپاهان؛ ترکاشوند جانشین محمدکاظم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سپاهان پس از مدت‌ها دوری سال گذشته در مسابقات لیگ برتر والیبال تیمداری کرد. هدایت این تیم سال گذشته برعهده محمد محمدکاظم بود که عملکرد خوبی هم داشت و در جایگاه چهارم قرار داشت، هر چند که لیگ برتر والیبال سال گذشته به دلیل شرایط جنگی نیمه تمام ماند و مسابقات به سرانجام نرسید.

امسال تیم والیبال سپاهان باز هم قصد تیمداری در لیگ برتر والیبال را دارد، اما در راس کادر فنی این تیم تغییراتی رخ داد و محمد محمدکاظم از هدایت تیم سپاهان استعفا کرد و پس از پذیرش استعفای او، هدایت تیم سپاهان به محمد ترکاشوند سپرده شد.

لیگ برتر والیبال ایران قرار است بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا و قهرمانی آسیا،در اواخر مهرماه برگزار شود و این روزها تیم‌ها به دنبال جذب بازیکنان خود در فصل نقل و انتقالات هستند.