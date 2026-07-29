  1. ورزش
  2. توپ و تور
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۱

تغییر روی نیمکت سپاهان؛ ترکاشوند جانشین محمدکاظم شد

تغییر روی نیمکت سپاهان؛ ترکاشوند جانشین محمدکاظم شد

پس از استعفای محمد محمدکاظم از هدایت تیم والیبال سپاهان، مدیران محمد ترکاشوند را به عنوان سرمربی جدید انتخاب کردند تا طلایی‌پوشان اصفهان با کادر فنی تازه آماده حضور در لیگ برتر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سپاهان پس از مدت‌ها دوری سال گذشته در مسابقات لیگ برتر والیبال تیمداری کرد. هدایت این تیم سال گذشته برعهده محمد محمدکاظم بود که عملکرد خوبی هم داشت و در جایگاه چهارم قرار داشت، هر چند که لیگ برتر والیبال سال گذشته به دلیل شرایط جنگی نیمه تمام ماند و مسابقات به سرانجام نرسید.

امسال تیم والیبال سپاهان باز هم قصد تیمداری در لیگ برتر والیبال را دارد، اما در راس کادر فنی این تیم تغییراتی رخ داد و محمد محمدکاظم از هدایت تیم سپاهان استعفا کرد و پس از پذیرش استعفای او، هدایت تیم سپاهان به محمد ترکاشوند سپرده شد.

لیگ برتر والیبال ایران قرار است بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا و قهرمانی آسیا،در اواخر مهرماه برگزار شود و این روزها تیم‌ها به دنبال جذب بازیکنان خود در فصل نقل و انتقالات هستند.

کد مطلب 6902363
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها