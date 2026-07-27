به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی که از روز شنبه سوم مرداد آغاز شده بود، عصر امروز (دوشنبه پنجم مرداد) با معرفی تیم‌های اول تا سوم پایان یافت.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات تیم‌ ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) به مصاف قزاقستان دو رفت و با شکست دو بر صفر این تیم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۶ به مقام سومی و مدال برنز مسابقات دست یافت.

خاکی زاده و قلعه نوی در مرحله مقدماتی با چهار برد متوالی مقابل قزاقستان، ازبکستان (دو تیم) و مالدیو به عنوان صدرنشین به نیمه‌نهایی صعود کرد و در این مرحله با پذیرش شکست برابر قزاقستان یک، راهی دیدار رده‌بندی شد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) که با صعود به دیدار فینال موفق به کسب سهمیه قهرمانی آسیایی ۲۰۲۶ شده بود، در آخرین دیدار این رقابت‌ها موفق به شکست قزاقستان یک شد و به مقام قهرمانی دست یافت.

ملی پوشان کشورمان در این دیدار در دو ست متوالی و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۵ به پیروزی رسیدند تا در مجموع با شش برد متوالی جشن قهرمانی بگیرند.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان و نادر انصاری به عنوان سرپرست ملی‌پوشان را در این رقابت‌ها همراهی کردند.

با کسب این مدال‌ها، تعداد مدال‌های والیبال ایران در ۱۲۹ روز سال ۱۴۰۵ دو رقمی شد و به عدد ۱۰ رسید که ملی‌پوشان ایران به صورت میانگین در هر ۱۳ روز یک مدال برای کشور به ارمغان آوردند.

فهرست مدال‌های والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ به قرار زیر است:

مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶

مدال‌ نقره والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی

مدال‌ برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی

مدال نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا

مدال طلای قهرمانی زنان آسیای مرکزی

مدال طلای تور آزاد آسیایی یون یانگ

مدال نقره تور فیوچرز هانگژو

مدال طلای قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶

مدال طلای والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶

مدال برنز والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶