به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کاشت مو طی سال‌های اخیر با ورود فناوری‌های نوین، دست‌خوش تغییرات قابل‌توجهی شده است. متدهایی مانند SUT، FUE و Micro FIT توانسته‌اند نتایج طبیعی‌تر، دوران نقاهت کوتاه‌تر و تراکم بالاتر را به ارمغان بیاورند. جدیدترین روش های کاشت مو در تهران نیز شامل همین موارد هستند تا افراد گزینه‌های امن‌تری برای رویش مجدد موهایشان پیش رو داشته باشند.

در ادامه با نوین‌ترین شیوه‌های کاشت مو در تهران و برجسته‌ترین کلینیک‌های ارائه‌دهنده این متدها آشنا شوید.

معرفی جدیدترین روش‌های کاشت مو و تفاوت آن‌ها

روش‌های جدید کاشت مو با دقت بالاتر در استخراج و کاشت فولیکول‌ها، نتایج طبیعی‌تر و کمترین آسیب به بانک مو در دسترس هستند. برخلاف شیوه‌های قدیمی‌تر مانند FUT که همراه با برداشت نواری پوست سر بودند، در متدهای نوین با کمترین آسیب و دوران نقاهت روبه‌رو هستید.

پنج مورد از پرکاربردترین و جدیدترین روش های کاشت مو در ادامه معرفی شده‌اند:

کاشت مو به روش SUT

در کاشت مو به روش SUT، فولیکول‌های مو بدون ایجاد برش نواری از بانک مو استخراج و کاشته می‌شوند. این شیوه کاشت مو امکان انتقال تعداد بیشتری گرافت در یک جلسه را فراهم می‌کند و به دلیل دقت بالا، تراکم مطلوب‌تری ایجاد می‌شود.

مزیت: سرعت بالا، تراکم مناسب و اسکار بسیار محدود

محدودیت: نیاز به بانک موی قوی

مناسب برای: افرادی با ریزش متوسط تا گسترده

کاشت مو به روش FIT

روش FIT یکی از اولین تکنیک‌های استخراج واحد فولیکولی و پایه توسعه بسیاری از روش‌های مدرن مانند Micro FIT و SUT محسوب می‌شود. در این روش، فولیکول‌های مو به‌صورت جداگانه از بانک مو استخراج گردیده و در نواحی کم‌پشت کاشته می‌شوند. اگرچه سرعت و دقت FIT کمتر از روش‌های جدیدتر است، اما کماکان یکی از روش‌های محبوب و اقتصادی کاشت به شمار می‌آید.

مزیت: بدون برش نواری و هزینه پایین‌تر در مقایسه با روش‌های جدید

محدودیت: سرعت کمتر و احتمال آسیب بیشتر به فولیکول‌ها در صورت استفاده از تجهیزات قدیمی

مناسب برای: افرادی با ریزش موی خفیف تا متوسط که بانک موی خوبی دارند

کاشت مو به روش Micro FIT

کاشت مو به روش Micro FIT نسخه پیشرفته‌تر FIT است که در آن از میکروپانچ‌های بسیار ظریف برای برداشت فولیکول استفاده می‌شود. این فناوری که جزو جدیدترین روش های کاشت مو در تهران نیز به شمار می‌رود، آسیب به بافت پوست را کاهش داده و می‌تواند یکی از چند بهترین روش کاشت مو برای دستیابی به خط رویش طبیعی‌تر باشد.

مزیت: زخم‌های بسیار کوچک و بهبود سریع

محدودیت: زمان انجام طولانی‌تر نسبت به برخی روش‌ها

مناسب برای: افرادی که به دنبال رویش طبیعی موها و حداقل جای زخم و خون‌ریزی هستند

کاشت مو به روش FUE

اگرچه FUE جدیدترین روش کاشت مو نیست، اما همچنان یکی از رایج‌ترین متدهایی است که باعث رشد مجدد مو می‌گردد. در این تکنیک، فولیکول‌ها به‌صورت تکی استخراج می‌شوند و خبری از بخیه یا اسکار خطی نیست. جالب است بدانید که بسیاری از روش‌های جدید نیز بر پایه همین تکنیک توسعه یافته‌اند.

مزیت: کمتر تهاجمی با دوران نقاهت کوتاه

محدودیت: در ریزش‌های شدید مو، تعداد جلسات بیشتری نیاز است

مناسب برای: بسیاری از متقاضیان کاشت مو با بودجه معمولی

کاشت مو به روش Super FUE

متد Super FUE بر پایه روش رایج FUE بنا شده و در آن از تجهیزات دیجیتال، بزرگ‌نمایی و ابزارهای دقیق برای استخراج و کاشت فولیکول‌ها استفاده می‌شود. برخی از مزایای این روش کاشت شامل کاهش آسیب به ریشه مو، افزایش نرخ بقای گرافت‌ها و طراحی بسیار دقیق خط رویش هستند.

مزیت: تراکم طبیعی و کیفیت بالای کاشت

محدودیت: هزینه بالاتر نسبت به دیگر روش‌ها

مناسب برای: افرادی که به دنبال بهترین نتیجه و زیبایی هستند

معرفی کلینیک‌های کاشت مو در تهران با جدیدترین روش‌های کاشت

اگر به دنبال جدیدترین روش های کاشت مو در تهران هستید، این خدمات را باید از بهترین کلینیک‌ها بخواهید؛ مراکزی که با تجهیزات به‌روز و مدرن در کنار پزشکان و کادر درمان حرفه‌ای، رویش مجدد مو را میسر می‌سازند. در ادامه با چهار بهترین کلینیک کاشت مو در تهران آشنا شوید:

کلینیک ایران نوین

کلینیک ایران نوین با بیش از ۲۶ سال سابقه، یکی از شناخته‌شده‌ترین مراکز کاشت مو در ایران است. این مجموعه با بهره از روش‌های FUE، FIT، SUT و میکروگرافت، تیم پزشکی مجرب و تجهیزات به‌روز، سالانه خدمات کاشت مو را به تعداد زیادی از مراجعان ارائه می‌دهد.

آدرس: سعادت‌آباد، اتوبان یادگار امام (جنوب)، نرسیده به فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالی، نبش البرز ۵

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۴۰۰۲، ۰۲۱-۲۲۲۲۱۰۰۰

وبسایت: irannovinclinic.com

اینستاگرام: clinic__irannovin

خدمات قابل ارائه برای کاشت: FIT، FUE، SUT، Micro FIT

کلینیک آسمان

کلینیک آسمان از دیگر مراکز تخصصی پوست و مو است که جدیدترین روش های کاشت مو در تهران را ارائه می‌دهد. در این مجموعه از جدیدترین تجهیزات و فناوری‌ها برای رویش هرچه‌بهتر و طبیعی‌تر مو استفاده می‌شود.

آدرس: تجریش، خیابان فناخسرو، بنبست یاسمن، پلاک یک

تلفن: ۰۹۱۰۸۷۶۸۳۰۰، ۰۲۱-۲۲۷۰۲۵۳۰

وبسایت: asmanclinic.com

اینستاگرام: asmanhair

خدمات قابل ارائه برای کاشت: FIT، FUE، SUT، Micro FIT

کلینیک همسا

همسا یکی از مراکز معتبر کاشت مو، ابرو و ریش در تهران بوده که مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت دریافت کرده است. تیم پزشکی مجرب، خدمات مشاوره، درمان و مراقبت‌های پس از کاشت برخی از مزایای دریافت خدمات از این مرکز به شمار می‌آیند.

آدرس: نارمک، خیابان شهید مدنی، ۳۰۰ متر پایین‌تر از مترو فدک، ساختمان پزشکان ریحانه، پلاک ۱۱۵۸، طبقه ۲، واحد ۶

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۰۳۵۴۹، ۰۲۱-۴۶۸۰۵۳۳۸

وبسایت: hamsaclinic.com

اینستاگرام: hamsa_clinic

خدمات قابل ارائه برای کاشت: FIT، FUE، SUT

کلینیک ساعی

کلینیک ساعی با ارائه جدیدترین روش های کاشت مو در تهران، یکی از گزینه‌های دردسترس برای دریافت مشاوره تخصصی و خدمات رویش موهاست. طراحی خط رویش متناسب با چهره و ارائه روش‌های نوین از مزایای مهم این مجموعه هستند.

آدرس: جردن، بلوار آفریقا، ابتدای خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۶۹، طبقه ۳

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۶۵۱۸

وبسایت: saeeclinic.com

اینستاگرام: clinic.saee

خدمات قابل ارائه برای کاشت: SUT، FIT، Micro FIT، FUT

مقایسه جدیدترین روش های کاشت مو ازنظر نتیجه، دوران نقاهت و قیمت

اگرچه بیشتر روش‌های کاشت مو بر پایه استخراج و انتقال اصولی فولیکول‌های سالم بنا شده‌اند، اما تفاوت‌هایی نیز باهم دارند. این تفاوت‌ها عموماً خود را در تراکم نهایی مو، طبیعی بودن خط رویش، سرعت بهبودی و هزینه‌ها نشان می‌دهند.

مقایسه ابعاد مختلف روش‌های نوین کاشت:

توجه به این موضوع ضروری است که تمام قیمت‌های بالا تقریبی بوده و هزینه دقیق کاشت مو بعد از معاینه دقیق توسط پزشک مشخص می‌گردد.

معیارهای انتخاب بهترین کلینیک کاشت مو در تهران

انتخاب یک مرکز معتبر می‌تواند نقش بسزایی در طبیعی بودن خط رویش مو، سلامت فولیکول‌ها، ماندگاری کاشت و دوران نقاهت کوتاه‌تر داشته باشد. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری، معیارهای زیر را بررسی کنید:

بهره‌گیری از تجهیزات و روش‌های نوین از قبیل SUT و Micro FIT

سابقه فعالیت، تخصص و مهارت اجرای تکنیک‌های مختلف توسط پزشکان مجموعه

بررسی نتایج قبل و بعد از کاشت مراجعان قبلی کلینیک

بررسی دقیق مجوزهای کلینیک، روند درمانی و قیمت خدمات

ارائه مشاوره تخصصی قبل و بعد از کاشت مو

جمع‌بندی

انتخاب بهترین روش کاشت مو در تهران به شرایط فرد و نظر پزشک متخصص بستگی دارد. همچنین، تکنیک‌هایی مانند SUT، Micro FIT و Super FUE که کمتر تهاجمی هستند و نتایج طبیعی‌تری به ارمغان می‌آورند، گزینه‌های منطقی برای کاشت مو هستند. درنهایت، انتخاب یک کلینیک معتبر که جدیدترین روش های کاشت مو در تهران را ارائه می‌دهد، نقش بسزایی در موفقیت نهایی کاشت دارد.

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