معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا روز دوشنبه آسمان استان چهارمحال و بختیاری کمی تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست. این شرایط جوی می‌تواند در نقاط مستعد باعث خیزش گرد و خاک محلی و کاهش موقت دید افقی شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت جوی پیش‌رو اظهار داشت: در این بازه زمانی افزایش نسبی دمای هوا نیز رخ خواهد داد. از بعدازظهر یکشنبه ناپایداری‌های همرفتی ابتدا در شهرستان کوهرنگ و سپس از روز سه‌شنبه در سطح استان فعال می‌شود که پیامد آن بارش‌های رگباری باران و وزش تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

نوروزی بیان داشت: به کشاورزان استان توصیه اکید می‌شود با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، محصولات خرمن‌شده را به مکان‌های سرپوشیده منتقل کنند تا از خسارت احتمالی جلوگیری شود. همچنین شهروندان در مناطق مستعد گرد و خاک بهتر است از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت نیاز از ماسک مناسب استفاده نمایند.

وی همچنین از مردم خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و هشدارهای احتمالی، به سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی این اداره مراجعه کنند تا برنامه‌ریزی‌های روزمره و کشاورزی با حداقل اختلال انجام شود.