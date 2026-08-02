به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی گلستان با انتشار آخرین گزارش دمایی استان اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته، اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۶.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان و کلاله با ۲۳.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان گلستان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان به ۱۸.۹ درجه سانتی‌گراد رسید که پایین‌ترین دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان محسوب می‌شود.

همچنین دمای حداقل هوای گرگان در صبح امروز یکشنبه ۲۶.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای مرکز استان امروز به ۳۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای ثبت‌شده در دیگر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل آق‌قلا ۲۶.۷، بندرگز ۲۷.۳، بندرترکمن ۲۷.۲، علی‌آبادکتول ۲۵.۳، گنبدکاووس ۲۵، مراوه‌تپه ۲۴.۷، مینودشت ۲۵.۲، هاشم‌آباد ۲۵.۵، کارکنده ۲۶.۴ و مزرعه نمونه ارتش ۲۶.۶ درجه سانتی‌گراد بوده است.