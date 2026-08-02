تداوم وضعیت جوی پایدار و افزایش تدریجی دما در همدان

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان همدان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات به‌ویژه در بعدازظهرها شاهد افزایش ابر و وزش باد ملایم و موقت در سطح استان خواهیم بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: اگرچه در روزهای پیش رو تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت، اما پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته دمای هوا در اکثر نقاط استان بین یک تا دو درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

باقری‌شکیب با اشاره به داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته، تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته اسدآباد با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و ایستگاه‌های بهار و شیرین‌سو نیز با دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین نقاط استان به ثبت رسیدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر همدان نیز در گرم‌ترین ساعات به ۳۴ درجه سانتی‌گراد رسید و حداقل دمای ثبت شده در خنک‌ترین ساعات نیز ۱۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.