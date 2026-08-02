تداوم هوای نسبتاً پایدار در قزوین؛ تغییرات دمایی محدود است

مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز موج کوچکی از سطح استان قزوین عبور کرد که موجب افزایش ابر، بهویژه در شهر قزوین شد و همین موج برای فردا نیز در سطح استان فعال خواهد بود.
وی افزود: با عبور این موج، در ساعات بعدازظهر شاهد کاهش ابر خواهیم بود و در مجموع طی چند روز آینده جو استان قزوین نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: در ساعات بعدازظهر، وزش بادهای شمالی بهویژه در کانال بادی استان پیشبینی میشود که میتواند موجب خنکتر شدن نسبی هوا در این مناطق شود.
بهروزی درباره روند دمایی استان گفت: طی دو تا سه روز آینده تغییرات دمایی قابل توجهی در استان نخواهیم داشت و دمای هوا در مناطق مختلف حدود یک تا دو درجه افزایش یا کاهش خواهد داشت.
وی بیان کرد: بیشینه دمای شهر قزوین امروز به ۳۶ درجه سانتیگراد رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته است.
کارشناس هواشناسی استان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده، طی روزهای آینده آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش بادهای شمالی در ساعات بعدازظهر، مهمترین پدیده جوی استان خواهد بود.
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