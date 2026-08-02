به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عسکری‌فرد پیش از ظهر امروز یکشنبه در بازدید از مرز شلمچه نحوه استقرار و فعالیت اکیپ‌های تخصصی دامپزشکی در حوزه کنترل کیفیت و سلامت فرآورده‌های خام دامی را بررسی کرد و بر رعایت دقیق الزامات بهداشتی در تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی مصرفی مواکب مرزی تأکید کرد.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت زائران اظهار کرد: طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی ویژه اربعین حسینی از نخستین روزهای آغاز حرکت زائران اجرا شده است و اکیپ‌های تخصصی به‌صورت ۲۴ ساعته تا بازگشت کامل زائران در مرزهای بین‌المللی شلمچه و چذابه مستقر هستند.

وی افزود: این اکیپ‌ها با پایش فرآورده‌های خام دامی و نظارت بر فعالیت مواکب، از بروز مخاطرات بهداشتی و ورود بیماری‌های دامی فرامرزی جلوگیری می‌کنند.

عسکری‌فرد ادامه داد: در این بازدید، عملکرد اکیپ‌های قرنطینه در گیت‌های ورودی و خروجی نقطه صفر مرزی نیز ارزیابی شد. کنترل خروج فرآورده‌های خام دامی برای مواکب برون‌مرزی و جلوگیری از ورود غیرمجاز دام، طیور، دارو و مواد بیولوژیک دامی از مهم‌ترین وظایف این اکیپ‌ها است.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان دامپزشکی مستقر در مرزها تصریح کرد: رعایت اصول بهداشتی در تأمین و توزیع مواد غذایی و کنترل دقیق فرآورده‌های دامی، نقش مهمی در صیانت از بهداشت عمومی زائران و حفظ امنیت زیستی منطقه دارد.