همه تصمیمات اجرایی همدان باید پیوست اقتصادی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی ظهر یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی ملایر در تشریح رویکردهای اقتصادی مدیریت ارشد استان اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط دشوار کنونی بار اصلی تولید را بر دوش میکشد و با وجود تمامی تنگناها بسیاری از بنگاههای اقتصادی استان با عزم راسخ در مسیر توسعه، افزایش ظرفیت و سرمایهگذاری حرکت میکنند که این تلاش شایسته حمایت جدی و عملی است.
وی با بیان اینکه امروز حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی، در بسیاری از موارد از ایجاد واحدهای جدید دشوارتر شده است، افزود: سیاست قطعی مدیریت ارشد استان حمایت تمامقد از فعالان بخش خصوصی است و در همین راستا، تمامی دستگاههای مسئول موظف هستند با تعامل و همکاری سازنده، زمینه رفع مشکلات تولیدکنندگان را فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به نگاه ویژه استاندار به حوزه اقتصاد، تصریح کرد: دستور کار مدیریت استان این است که تمامی تصمیمات و اقدامات اجرایی دستگاههای مختلف باید دارای «پیوست اقتصادی» باشد تا خروجی این تصمیمات مستقیماً در راستای رونق تولید و توسعه اقتصادی استان قرار گیرد.
حسینی همچنین به برگزاری سلسله نشستهای تخصصی در شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: در ادامه جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نشستهای مستقیم با فعالان اقتصادی شهرستانها در دستور کار قرار گرفته است تا مطالبات تولیدکنندگان بدون واسطه شنیده و پیگیری شود.
وی با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری که موجب دلسردی سرمایهگذاران میشود، تاکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات میدانی کاهش فاصله میان بخش خصوصی و مدیران اجرایی، تسریع در فرآیند تصمیمگیری و بهبود فضای کسبوکار است تا فعالان اقتصادی بتوانند با دغدغهای کمتر به فعالیتهای مولد خود ادامه دهند.
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