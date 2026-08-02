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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

چالش جایگزینی سوخت‌های فسیلی در سایه بحران تنگه هرمز

چالش جایگزینی سوخت‌های فسیلی در سایه بحران تنگه هرمز

بحران تنگه هرمز عرضه فرآورده‌های نفتی را مختل کرده و با وجود ضرورت گذار به انرژی‌های پاک، افزایش هزینه‌ها مانع جایگزینی سریع سوخت‌های فسیلی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مجله تایم، تداوم بحران در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره تأمین سوخت، علاوه بر ضرورت توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، چالش‌های جدی در جایگزینی سوخت‌های فسیلی ایجاد کرده است.

در حالی که برقی‌سازی برای بسیاری بخش‌ها راهگشاست، صنایع دشوار مانند هوانوردی با کمبود گزینه‌های جایگزین مواجه‌اند. پیش از بحران، اروپا بیش از ۴۰ درصد سوخت جت خود را از خلیج فارس تأمین می‌کرد که با انسداد مسیر، این جریان مختل شده است. سوخت‌های پایدار هوانوردی (SAF) به‌عنوان جایگزین، قیمتی بین ۱.۵ تا ۲ برابر سوخت‌های معمولی دارند و به دلیل شرایط بی‌ثبات اقتصادی و ژئوپلیتیک، شرکت‌های هواپیمایی توانایی انعقاد قراردادهای بلندمدت برای تأمین آن را ندارند.

تلاش‌های دولتی از جمله مشوق‌های مالیاتی نیز تاکنون برای رفع نیاز این بخش کافی نبوده است. ارنی مونیز، وزیر پیشین انرژی آمریکا، با اشاره به سهم ۸۰ درصدی سوخت‌ها در مصرف نهایی انرژی، تأکید کرد که جهان هنوز نتوانسته است سوخت‌های ارزان، مقیاس‌پذیر و کم‌کربن را جایگزین نفت کند و دستیابی به این هدف نیازمند نوآوری‌های گسترده‌تر است.

کد مطلب 6906139
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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