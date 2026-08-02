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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

پیکر شهید «مهدی مهدوی‌کیا» در خورزوق اصفهان به خاک سپرده شد

پیکر شهید «مهدی مهدوی‌کیا» در خورزوق اصفهان به خاک سپرده شد

اصفهان- آیین تشییع و خاکسپاری شهید مدافع امنیت «مهدی مهدوی‌کیا» امروز یکشنبه در گلزار شهدای محله اسلام‌آباد شهر خورزوق از توابع استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و بدرقه این شهید مدافع امنیت از ساعت ۹ امروز از سه‌راه شهید سلیمانی خورزوق به سمت گلزار شهدای محله اسلام‌آباد بر دوش مردم شهیدپرور و همرزمان آن شهید برگزار شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام، شب گذشته (شنبه شب) پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع محله اسلام‌آباد خورزوق و همچنین آیین‌های وداع و گرامیداشت این شهید در تجمعات مردمی شهرهای خورزوق، دستگرد و دولت‌آباد برگزار شد.

شهید مهدی مهدوی‌کیا قهرمان کاراته و مدافع امنیت هفته گذشته در راه دفاع از امنیت و در درگیری با سارقان مسلح در شادگان خوزستان به فیض عظیم شهادت نائل شد.

کد مطلب 6906145

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