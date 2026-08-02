به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: این اتفاق قیمت جهانی نفت را دوباره افزایش داد به طوری که نفت برنت جمعه گذشته با افزایش بیش از یک درصدی به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت در ماه جولای ۲۰۲۶ (ماه گذشته) با تشدید درگیریها، افزایش حملات نظامی و نگرانی از اختلال در صادرات نفت، حدود ۲۳ درصد افزایش یافت که یکی از بزرگترین رشدهای ماهانه بازار نفت در سالهای اخیر به شمار میرود. تحلیلگران بینالمللی معتقدند مهمترین عامل این جهش قیمتی، نگرانی از اختلال در عرضه جهانی نفت بود.
ادامه جنگ در خلیجفارس، مختل شدن عبور نفتکشها از تنگه هرمز و بابالمندب و افزایش هزینه حملونقل دریایی موجب شد بازار بیش از هر زمان دیگری نسبت به امنیت عرضه حساس شود. بررسی گزارش رسانههای بینالمللی نشان میدهد ادامه جنگ و افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه، بازار نفت را وارد مرحلهای تازه از نوسانات قیمتی کرده است. بانک Barclays نیز هشدار داد اگر وضعیت تنگه هرمز برای یک تا سه ماه دیگر ادامه پیدا کند، قیمت نفت برنت میتواند بین ۷ تا ۱۰ دلار بالاتر از برآوردهای فعلی قرار گیرد و حتی در بازار نقدی دوباره به ۱۵۰ دلار برسد. مؤسسه ING نیز تأکید کرد تشدید جنگ و تداوم اختلال در مسیرهای انتقال انرژی میتواند قیمت نفت را بار دیگر به کانال ۱۰۰ دلار یا بالاتر بازگرداند.
تولید از دست رفته خلیجفارس
با گذشت پنج ماه از تجاوز آمریکایی-صهیونی به ایران، اداره اطلاعات انرژی آمریکا از افت ۸ میلیون و ۲۹۰ هزار بشکهای تولید روزانه نفت از منطقه خلیجفارس در ماه ژوئن خبر داد. در نخستین ماه حمله به ایران، تولید نفت کشورهای منطقه ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه در روز، در ماه آوریل ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار بشکه در روز و در ماه می ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. تولید نفت منطقه در ماه فوریه، یعنی پیش از آغاز درگیریها ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز اعلام شده بود. به گزارش این نهاد وابسته به وزارت انرژی آمریکا، عربستان بیشترین کاهش تولید نفت در ماه ژوئن را داشته است اما آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد تولید نفت ایران در ماه ژوئن فقط ۵۸۰ هزار بشکه در روز کمتر از ماه فوریه، یعنی پیش از درگیریها بوده و به ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در ماه ژوئن ۲۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر نسبت به ماه مینفت تولید کرده است.
سقوط ذخایر نفت آمریکا
براساس گزارش رسانههای آمریکایی، دونالد ترامپ در یک قمار استراتژیک، با هدف مهار قیمتهای جهانی انرژی در بحبوحه جنگ با ایران، بخش بزرگی از ذخایر نفت خام خود را به حراج گذاشته است. گزارش فایننشال تایمز نشان میدهد آمریکا، عملا بازوهای دفاعی خود را در برابر شوکهای احتمالی بازار انرژی فلج کرده است. براساس دادههای رسمی منتشر شده، ذخایر نفت خام تجاری آمریکا طی هفته گذشته ۷.۲ میلیون بشکه و ذخایر استراتژیک این کشور نیز ۸.۳ میلیون بشکه کاهش یافته و به حدود ۳۰۷.۷ میلیون بشکه رسیده است؛ رقمی که در بیش از ۴۰ سال گذشته (از مارس ۱۹۸۳) بیسابقه بوده و عملا کشور را در وضعیت آسیبپذیری حداکثری قرار داده است.
مت اسمیت، تحلیلگر بازار انرژی میگوید مجموع ذخایر تجاری و استراتژیک آمریکا از ماه آوریل تاکنون حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند استراتژی کنترل قیمت از طریق عرضه ذخایر که کاخ سفید برای مهار تورم داخلی و تأثیرگذاری بر بازار جهانی در پیش گرفته بود، اکنون به نقطه انفجار رسیده است. فایننشال تایمز با تاکید بر این نکته نوشت: این وضعیت، راه را برای جهشهای قیمتی بیسابقه در بازارهای جهانی نفت هموار میکند؛ جهشهایی که حتی اگر آمریکا قصد کنترل آن را داشته باشد، دیگر مهماتی در انبار استراتژیک خود نخواهد داشت.
وضعیت فعلی قیمت بنزین
انجمن خودروی آمریکا نیز اعلام کرد که میانگین قیمت بنزین در این کشور به ۴.۱ دلار برای هر گالن رسیده که نزدیک به یک دلار بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز اعلام کرد که پالایشگاههای این کشور در این ماه حدود ۹۷ درصد از ظرفیت عملیاتی خود کار کردهاند. میانگین قیمت بنزین در آمریکا در ماه می به۴.۵۶ دلار برای هر گالن رسید و پس از توافق اولیه صلح در ماه گذشته میلادی، تا حدی کاهش یافت. ایبیسی نیوز هم نوشت: براساس آخرین گزارش دولت آمریکا، سرعت رشد اقتصاد این کشور در ماههای نخست جنگ با ایران، همزمان با شدت گرفتن تورم، بیش از پیشبینیها کاهش یافت. اقتصاد آمریکا در ۳ ماه منتهی به ژوئن با نرخ سالانه ۱.۵ درصد رشد کرد که کمتر از رشد ۲.۱ درصدی در دوره سهماهه قبل از آن است.
گزارش رسانهها و مؤسسات بینالمللی نشان میدهد سه سناریو برای آینده بازار نفت قابل تصور است. در سناریوی نخست، اگر تنشها کاهش یابد و صادرات به وضعیت عادی بازگردد، قیمت نفت در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار تثبیت خواهد شد. در سناریوی دوم، ادامه درگیریهای محدود و اختلالهای مقطعی در حملونقل دریایی میتواند نفت را در بازه ۹۰ تا ۱۰۰ دلار نگه دارد اما در سناریوی سوم که بدبینانهترین حالت محسوب میشود، بسته شدن طولانیمدت تنگه هرمز یا اختلال گسترده در صادرات کشورهای منطقه میتواند قیمت نفت را به بیش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه برساند؛ سناریویی که بسیاری از بانکها و مؤسسات بینالمللی همچنان آن را از ذهن دور نمیدانند.
کمبود ذخایر گاز و دیزل برای زمستان اروپا
کاهش عرضه جهانی نفت و گاز، به دلیل وابستگی قابل توجه اروپا به واردات انرژی، این منطقه را در مسیر زمستانی دشوار در سال جاری قرار میدهد؛ به ویژه که گاز موجود در ذخایر بسیار کمتر از حد مجاز است و کمبود دیزل، امنیت تأمین سوخت نفت کوره را در فصل سرما تهدید میکند. نخستین نشانههای هشدار در اوایل ماه مارس آشکار شد؛ زمانی که در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به ایران، زیرساختهای صادرات گاز طبیعی مایع (الانجی) قطر دچار اختلال شد و این کشور خلیجفارس ناچار شد برای صادرات خود وضعیت «فورس ماژور» اعلام کند. اروپا و به طور خاص اتحادیه اروپا، از زمان پایان واردات گاز روسیه از طریق خط لوله در بحبوحه تحریمهای مرتبط با جنگ اوکراین، به شدت به واردات گاز مایع وابسته است.
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