به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در دیدار با حجتالاسلام حافظی، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان، راهکارهای توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و دینی در کانونهای مساجد را مورد بررسی قرار داد.
این نشست با حضور محمد گودرزیکیا، معاون توسعه مدیریت و منابع، فرشته بیرانوند، معاون فرهنگی و تیمور احمدوند، مدیر حراست ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.
بررسی وضعیت فعالیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد
در این نشست، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد لرستان گزارشی از عملکرد، برنامهها و اقدامات انجامشده این ستاد در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی و دینی ارائه کرد و به تشریح ظرفیتها و نیازهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان پرداخت.
همچنین حاضران درباره راهکارهای تقویت فعالیتهای فرهنگی در مساجد، توسعه برنامههای آموزشی و هنری و افزایش تعامل میان دستگاههای فرهنگی استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مساجد؛ محور توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این دیدار با تأکید بر جایگاه مساجد بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای فرهنگی و اجتماعی جامعه، اظهار داشت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد نقش مؤثری در ترویج فرهنگ دینی، ارتقای فعالیتهای فرهنگی و هنری و تربیت نسل جوان ایفا میکنند و باید زمینه تقویت و گسترش برنامههای این مراکز بیش از پیش فراهم شود.
محتشم افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، همافزایی میان مجموعههای فرهنگی و برنامهریزی هدفمند میتواند زمینه حضور گستردهتر نوجوانان و جوانان در فعالیتهای فرهنگی، هنری و آموزشی مساجد را فراهم کرده و به تحقق اهداف فرهنگی در سطح استان کمک کند.
تأکید بر گسترش همکاریهای فرهنگی
در پایان این نشست، بر توسعه همکاریهای مشترک میان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان، استفاده حداکثری از ظرفیت مساجد در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری و حمایت از طرحهای نوآورانه در این حوزه تأکید شد.
نظر شما