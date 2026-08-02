افشای رسوایی امنیتی نظامیان صهیونیست در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تایمز اسرائیل گزارش داد که نظامیان گردان چتربازان بدون اجازه و اطلاع، سیم کارت های دیجیتالی از نوع (eSIM) را از منابعی در لبنان خریداری کردند تا ارتباطات تلفن همراه خود را از جمله تبادل پیام در گروههای محرمانه و عملیاتی واتساپ را بهبود بخشند.
بر اساس این گزارش، این اقدام بدان معنا است که نظامیانی که در منطقهای با خطر بالای درگیری حضور داشتند درباره موضوعات عملیاتی و نظامی از طریق این سیم کارت ها بدون مجوز ارتش رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده اند.
در این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده است که این نخستین باری نیست که چنین اقدامی صورت میگیرد. تقریبا تمام نیروهای این گردان در این اقدام مشارکت داشتهاند؛ اقدامی که به گفته آنان میتوانست در جریان عملیاتهای رزمی و مأموریتهای میدانی، نیروهای حاضر در منطقه را در معرض خطر قرار دهد.
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