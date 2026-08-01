زخمی شدن افسر اسرائیلی در درگیری با رزمندگان حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه های رژیم صهیونیستی از درگیری میان رزمندگان حزب الله و نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان خبر دادند.

رسانه عبری «حدشوت بزمان» از وقوع درگیری شبانه میان نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی و مبارزان حزب‌ الله در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، تعدادی از مجروحان ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان «رامبام» منتقل شدند.

سخنگوی ارتش این رژیم نیز زخمی‌ شدن یک افسر در جریان عملیات نظامی در جنوب لبنان را تأیید و وضعیت او را متوسط اعلام کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که رزمندگان حزب الله شب گذشته با نظامیان اسرائیلی از واحد ایغورکه به دنبال رخنه به منطقه علی الطاهر بودند، مقابله و با آنها درگیر شدند.