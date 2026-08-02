به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلالاحمر با تشریح برنامهها و اولویتهای عملیات بهداشتی و درمانی اربعین حسینی (ع) گفت: جمعیت هلالاحمر با هدف خدمترسانی به زائران سیدالشهدا (ع) و صیانت از سلامت آنها، از ابتدای ماه صفر عملیات اربعین را آغاز کرده است و این خدمات تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای خدماترسانی بهتر به زائران، افزود: امسال بیش از هشت هزار و ۲۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران، بهیاران، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در عملیات اربعین مشارکت دارند و خدمات درمانی از طریق بیش از ۱۹۰ درمانگاه و موکب مردمی و همچنین ۳۰ درمانگاه وابسته به جمعیت هلالاحمر و پنج بیمارستان پشتیبان به زائران ارائه میشود.
افشار با بیان اینکه کاهش مرگومیر زائران نخستین اولویت جمعیت هلالاحمر در عملیات اربعین است، ادامه داد: تلاش میکنیم با ارتقای سطح خدمات درمانی و امدادی، تعداد فوتیهای زائران نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد و سلامت زائران در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر، تکمیل پوشش درمانی در مسیرهای تردد زائران را دومین اولویت عنوان کرد و افزود: پوشش درمانی از مرزهای ورودی کشور تا عتبات عالیات در عراق توسعه یافته و مسیرهای اصلی، بهویژه مسیر پیادهروی نجف تا کربلا، تحت پوشش درمانی قرار دارد. هدف ما افزایش این پوشش و رسیدن به مرز ۱۰۰ درصدی است.
وی ادامه داد: سومین اولویت، افزایش رضایتمندی زائران است که با پایش مستمر و روزانه خدمات، ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و تلاش داوطلبان برای ارائه خدمت بیمنت دنبال میشود.
افشار همچنین گرمای هوا، احتمال شیوع بیماریهای تنفسی و برخی بیماریهای شایع و همراه نداشتن داروهای تخصصی توسط برخی زائران را از جمله چالشهای عملیات اربعین برشمرد و از زائران خواست داروهای تخصصی مورد نیاز خود را پیش از سفر تهیه و همراه داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از آغاز عملیات گفت: موفقیت در عملیات اربعین نیازمند پیشبینی دقیق، برنامهریزی مستمر و آمادگی برای مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی است تا بتوانیم خدمات شایستهای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه کنیم.
نظر شما