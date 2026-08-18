سردار ریحانی: اقدامات بسیج رسانه مصداق بارز «جهاد کبیر» است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با حضور در سازمان بسیج رسانه استان، از بخش‌های مختلف این سازمان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات رسانه‌ای این مجموعه قرار گرفت.

در این دیدار که رئیس ستاد تخصصی اقشار و متخصصین بسیج استان و تعدادی از مدیران شورای ستادی سازمان نیز حضور داشتند، سردار ریحانی با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در جنگ ترکیبی و جهاد تبیین، اقدامات بسیج رسانه را مصداق بارز آیه شریفه «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا» دانست.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها امروز در خط مقدم مقابله با هجمه‌های فرهنگی و عملیات روانی دشمن قرار دارند، اظهار کرد: هر اقدام آگاهانه، هدفمند و اثرگذار در فضای رسانه‌ای می‌تواند حرکتی در مسیر جهاد کبیر و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد.

فرمانده سپاه نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه بر ضرورت توجه جدی به تولید محتوای رسانه‌ای اثرگذار تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها باید با تولید محتواهای امیدآفرین، روایت صحیح دستاوردهای نظام و تبیین واقعیت‌ها، نقش خود را در افزایش آگاهی عمومی و مقابله با عملیات روانی دشمن ایفا کنند.

سردار ریحانی همچنین مقابله هوشمندانه با شایعات و تحریف‌ها را از دیگر وظایف مهم فعالان رسانه‌ای عنوان کرد و گفت: در شرایط جنگ ترکیبی، رسانه باید بتواند با شناخت دقیق عرصه و با روایت صحیح و به‌موقع، اجازه ندهد جریان تحریف و عملیات روانی دشمن بر افکار عمومی اثر بگذارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای استان کرمانشاه، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: فعالیت رسانه‌ای آگاهانه و مسئولانه در این شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان در این عرصه قابل تقدیر است.

در ابتدای این بازدید نیز محمدباقر عباسی مسئول سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه گزارشی از برنامه‌های جاری، طرح‌ها و جشنواره‌های پیش‌روی این سازمان ارائه کرد.