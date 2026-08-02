به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حمیدی ظهر یکشنبه در نشست بررسی عملکرد و برنامه‌های راهبردی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی با اشاره به سیاست‌های این معاونت در راستای توسعه پژوهش‌های دانشجویی گفت: دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال جاری با رویکردی برنامه‌محور، توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان را در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند با ایجاد بسترهای حمایتی، زمینه حضور هرچه مؤثرتر دانشجویان در عرصه‌های علمی و پژوهشی را فراهم کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تأکید بر نقش راهبردی پژوهش در ارتقای کیفیت آموزش و توسعه علمی دانشگاه، از تدوین برنامه‌های جدید برای حمایت هدفمند از فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان خبر داد و گفت: توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تقویت تعاملات علمی، حمایت از طرح‌های مسئله‌محور و نوآورانه، ارتقای مهارت‌های پژوهشی و تسهیل اجرای طرح‌های تحقیقاتی، مهم‌ترین اولویت‌های حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال جاری است.

وی با بیان اینکه پژوهش یکی از ارکان اساسی ارتقای کیفیت آموزش و توسعه علمی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود، افزود: تقویت فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان، گسترش تعاملات علمی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی با انجمن‌های علمی داخلی و خارجی، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی مسئله‌محور و نوآورانه، ارتقای مهارت‌های پژوهشی از طریق برگزاری کارگاه‌های تخصصی و همچنین تسهیل فرآیند اجرای طرح‌های تحقیقاتی، از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال جاری است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به جایگاه پژوهش در پیشرفت نظام سلامت کشور، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بر توان علمی و پژوهشی دانشجویان، زمینه تربیت پژوهشگران توانمند، خلاق و آینده‌نگر را فراهم می‌کند و در نهایت به تولید دانش کاربردی و ارائه راهکارهای علمی برای حل چالش‌های حوزه سلامت منجر خواهد شد.

حمیدی ادامه داد: حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان باید به‌صورت مستمر، هدفمند و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه دنبال شود تا خروجی پژوهش‌ها بتواند در ارتقای سلامت جامعه و توسعه نظام بهداشت و درمان اثرگذار باشد.

تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، مراکز تحقیقاتی، اعضای هیئت علمی و انجمن‌های علمی، اظهار کرد: ایجاد شبکه‌ای منسجم از همکاری‌های علمی، علاوه بر ارتقای کیفیت پژوهش‌های دانشجویی، فرصت مناسبی برای تبادل دانش و تجربه، اجرای طرح‌های مشترک تحقیقاتی و توسعه همکاری‌های علمی در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان بخش‌های مختلف دانشگاه و نهادهای علمی، نقش مهمی در افزایش توان پژوهشی دانشجویان، ارتقای کیفیت تولیدات علمی و حضور مؤثر آنان در مجامع علمی داخلی و بین‌المللی خواهد داشت.

حمیدی در ادامه با تأکید بر ضرورت شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان مستعد در حوزه پژوهش گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای علمی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و تقویت روحیه پژوهشگری در میان دانشجویان، از مهم‌ترین رسالت‌های حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه است.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد با توسعه برنامه‌های حمایتی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و افزایش دسترسی دانشجویان به ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه، زمینه تبدیل ایده‌های نوآورانه به طرح‌های تحقیقاتی اثربخش و کاربردی را فراهم کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تأکید بر اینکه آینده نظام سلامت کشور در گرو تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و نوآور است، گفت: با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، شاهد ارتقای جایگاه علمی دانشگاه، افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های تحقیقاتی و تولید دستاوردهای علمی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای حوزه سلامت باشیم.