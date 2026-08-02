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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

نجات ۶ گردشگر مفقود شده در جنگل بابل

نجات ۶ گردشگر مفقود شده در جنگل بابل

بابل- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از نجات شش گردشگر مفقودشده در محدوده جنگلی آبشار بتلیم بندپی شرقی شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری از نجات شش گردشگر مفقودشده در محدوده جنگلی آبشار بتلیم بندپی شرقی شهرستان بابل خبر داد و گفت: این افراد پس از چند ساعت عملیات جست‌وجو، سالم به منطقه امن منتقل شدند.

فخاری گفت: گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۶ نفر در محدوده جنگلی آبشار بتلیم بندپی شرقی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه مرحوم رمضانی شعبه بندپی به محل حادثه اعزام شد و عملیات جست‌وجو در منطقه آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: نجاتگران پس از پیمایش مسیرهای صعب‌العبور جنگلی، موفق شدند هر ۶ فرد مفقودشده شامل سه آقا و سه خانم را پیدا کرده و به منطقه‌ای امن منتقل کنند.

فخاری افزود: این عملیات با همکاری نیروی انتظامی با موفقیت به پایان رسید.

وی از گردشگران خواست پیش از ورود به مناطق جنگلی و کوهستانی، مسیرهای تردد را به اطرافیان اطلاع دهند، تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند و در صورت بروز حادثه، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیروهای امدادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6906270

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