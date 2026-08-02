نجات ۶ گردشگر مفقود شده در جنگل بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری از نجات شش گردشگر مفقودشده در محدوده جنگلی آبشار بتلیم بندپی شرقی شهرستان بابل خبر داد و گفت: این افراد پس از چند ساعت عملیات جستوجو، سالم به منطقه امن منتقل شدند.
فخاری گفت: گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۶ نفر در محدوده جنگلی آبشار بتلیم بندپی شرقی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه مرحوم رمضانی شعبه بندپی به محل حادثه اعزام شد و عملیات جستوجو در منطقه آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: نجاتگران پس از پیمایش مسیرهای صعبالعبور جنگلی، موفق شدند هر ۶ فرد مفقودشده شامل سه آقا و سه خانم را پیدا کرده و به منطقهای امن منتقل کنند.
فخاری افزود: این عملیات با همکاری نیروی انتظامی با موفقیت به پایان رسید.
وی از گردشگران خواست پیش از ورود به مناطق جنگلی و کوهستانی، مسیرهای تردد را به اطرافیان اطلاع دهند، تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند و در صورت بروز حادثه، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نیروهای امدادی اطلاع دهند.
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