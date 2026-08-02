تجهیزات تجدیدپذیر در صف کند ثبت سفارش و تخصیص ارز

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، امروز در نشست این کمیسیون با موضوع «رفع موانع واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر» با اشاره به تداوم ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: صنعتگران نیمی از سال با کمبود برق و نیم دیگر را با کمبود گاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کاهش ناترازی برق افزود: کسری برق کشور در سال گذشته حدود ۲۰ هزار مگاوات بود که این رقم امسال به ۱۲ هزار مگاوات کاهش یافته است.

نجفی ادامه داد: بخشی از این کاهش به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی و بخش دیگری نیز به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شود. علاوه بر این، نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کاهش انتشار کربن نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

کندی ثبت سفارش؛ مانع توسعه تجدیدپذیرها

در ادامه، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به چالش‌های فعالان این حوزه در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز گفت: روند ثبت سفارش بسیار کند است و نوسانات مداوم نرخ ارز، سرمایه‌گذاران و واردکنندگان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

وی افزود: مشکل ثبت سفارش صرفاً به شرایط جنگی محدود نمی‌شود و سال‌هاست به یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که از فروردین تا آبان سال ۱۴۰۳ هیچ ثبت سفارشی در سامانه انجام نشد.

زنگنه با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد پروژه‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ارزبر هستند، اظهار کرد: جهش‌های مستمر نرخ ارز مشکلات فراوانی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. اگرچه شرایط بحرانی کشور قابل درک است، اما تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان نیز برای برنامه‌ریزی نیازمند شفافیت و اطلاع از روند تخصیص ارز هستند.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان پیشنهاد کرد سهمیه مشخصی برای واردات پنل‌های خورشیدی و اینورترها اختصاص یابد و وزارت صمت نیز به‌صورت ماهانه گزارشی از وضعیت تخصیص ارز و نحوه تأمین آن به اتاق ایران، به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، ارائه کند.

اولویت تخصیص ارز به نیروگاه‌های خورشیدی

سلیمان، رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صمت، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده اظهار کرد: به‌تازگی مجوزی از کمیته ارزی وزارتخانه دریافت شده است تا مالکان نیروگاه‌ها بتوانند سهمیه ارزی دریافت کنند و سهمیه‌های سال گذشته نیز به سال جدید منتقل شود.

وی افزود: سهمیه ارزی تمامی بخش‌های وزارت صمت تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفته است، اما تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، تخصیص ارز برای تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در اولویت قرار گیرد.

پیشنهاد بازگشت سرمایه از مسیر فروش برق و گواهی برق

یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره انتشار گواهی برق و صدور گواهی صرفه‌جویی اظهار کرد: بازگشت سرمایه نیروگاه‌هایی که ظرفیت تولید جدید ایجاد می‌کنند، می‌تواند از طریق فروش برق و انتشار گواهی برق انجام شود.

وی افزود: در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر جایگزین تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی شود و به کاهش مصرف انرژی بینجامد، صدور گواهی صرفه‌جویی نیز قابل دفاع خواهد بود.

میرزایی تأکید کرد: این پیشنهادها به‌صورت کارشناسی بررسی و در اختیار دولت قرار گرفته است و تصمیم نهایی درباره نحوه بازپرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران بر عهده دولت خواهد بود. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز موظف است از تصمیمات دولت تبعیت کند.

تجهیزات تجدیدپذیر باید به‌عنوان کالای راهبردی وارد شوند

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، نیز با تأکید بر ضرورت بهبود و ساده‌سازی فرآیند ترخیص تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: سهمیه ارزی بخش تجدیدپذیرها سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با نیاز کشور رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به نیاز کشور به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نقش این تجهیزات در کاهش ناترازی انرژی، باید سامانه‌ای مستقل برای ثبت سفارش تجهیزات این حوزه تعریف و فرآیند واردات آن‌ها تسریع شود.

طرزطلب خاطرنشان کرد: تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر کالاهایی راهبردی هستند و باید بدون طی تشریفات مرسوم و با سرعت بیشتری وارد کشور شوند.