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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

آمادگی ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برای خدمت رسانی در مشهد

آمادگی ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برای خدمت رسانی در مشهد

مشهد- مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد از آمادگی کامل ۱۰هزار دستگاه تاکسی برای خدمت رسانی در دهه پایانی ماه صفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی چایچی مطلق عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمرکز خدمت رسانی ناوگان تاکسیرانی در این ایام پایانی صفر؛ مبادی ورودی و اطراف حرم مطهر امام رضا(ع)است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: بر همین اساس بیش از ۴ هزار دستگاه تاکسی در منطقه ثامن، مبادی ورودی شهر و شبکه‌های هوشمند در آماده باش کامل هستند.

وی گفت: همچنین با هدف خدمت رسانی هرچه شایسته‌تر به عزاداران اهل بیت(ع)؛ کلیه نیروهای نظارتی و بازرسی سازمان با همراهی گشت‌های موتوری و خودرویی نیز به صورت شبانه روزی ناظر بر فعالیت ناوگان تاکسیرانی در مشهد مقدس هستند.

چایچی مطلق گفت: در این راستا ۸ پایگاه‌ دریافت و رسیدگی به درخواست‌های شهروندی در مبادی ورودی شهر، روگذرهای اطراف حرم مطهر و میدان بیت المقدس فعال هستند و شهروندان می‌توانند از طریق این پایگاه‌ها به صورت حضوری و یا از طریق پایگاه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری مشهد و شماره تلفن ۰۵۱۳۳۴۴۸۱۵۰ با ما در ارتباط باشند.

کد مطلب 6914514

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