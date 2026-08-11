آمادگی ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برای خدمت رسانی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی چایچی مطلق عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمرکز خدمت رسانی ناوگان تاکسیرانی در این ایام پایانی صفر؛ مبادی ورودی و اطراف حرم مطهر امام رضا(ع)است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: بر همین اساس بیش از ۴ هزار دستگاه تاکسی در منطقه ثامن، مبادی ورودی شهر و شبکه‌های هوشمند در آماده باش کامل هستند.

وی گفت: همچنین با هدف خدمت رسانی هرچه شایسته‌تر به عزاداران اهل بیت(ع)؛ کلیه نیروهای نظارتی و بازرسی سازمان با همراهی گشت‌های موتوری و خودرویی نیز به صورت شبانه روزی ناظر بر فعالیت ناوگان تاکسیرانی در مشهد مقدس هستند.

چایچی مطلق گفت: در این راستا ۸ پایگاه‌ دریافت و رسیدگی به درخواست‌های شهروندی در مبادی ورودی شهر، روگذرهای اطراف حرم مطهر و میدان بیت المقدس فعال هستند و شهروندان می‌توانند از طریق این پایگاه‌ها به صورت حضوری و یا از طریق پایگاه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری مشهد و شماره تلفن ۰۵۱۳۳۴۴۸۱۵۰ با ما در ارتباط باشند.