خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: «حیدر الحمزه» از اعضای انصارالله یمن در همایش اربعین، مقاومت اسلامی و برائت از دشمنان که امروز ۱۱ مرداد به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در کربلای معلی برگزار شد با استناد به آیه ۱۳۹ سوره آل عمران که میفرماید «سست نشوید و غمگین نگردید، که شما برترید اگر مؤمن باشید» گفت: این آیه، همواره عنوان مکتب کربلا بوده و هست؛ مکتبی که شکست را نمیشناسد و در برابر ستمگران سر خم نکرده است؛ چراکه ثابت کرده که پیروزی حقیقی، استواری بر حق و نه صرفاً غلبه در میدان نبرد است.
وی با اشاره به اهمیت جهاد در روایات نبوی گفت: پرچم امام حسین (ع)، پرچمی جهانی است که نشان میدهد مکتب حسین(ع) همچنان مردان را میپرورد و حرکتی که میلیونها نفر در کربلا پیرامون ارزشهای عدالت گرد هم میآورد، هرگز نمیتواند شکست بخورد.
حیدر الحمزه با بیان شرایط مردم یمن گفت: ملت یمن بیش از ۱۰ سال در برابر ائتلاف جهانی که دشمنیاش را بر ما آشکار کرد و از هوا و دریا و خشکی به ما تاختند مقاومت کرد. درحالی که جهانیان سکوت کردند اما به فضل خدا و توکل بر او، حماسههای بینظیر آفرید و دشمن اسرائیلی و آمریکایی و پیروانشان را در هم کوبیدیم؛ بهگونهای که تعداد کشتیهای هدف قرار گرفته که به رژیم اسرائیل و آمریکا مرتبط بودند، از ۲۰۰ فروند گذشته است.
وی ادامه داد: ما از مکتب شهیدانی میآموزیم که ثابت کردند امتی هستیم که شهادت را دوست دارد و دشمنان ما هیچ چیز ندارند که بتواند اراده ما را درهم بشکنند. ما یا با عزت زندگی میکنیم یا شهادت را میپذیریم.
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