خبرگزاری مهر، گروه استانها - محراب علوی: آیین پیادهروی اربعین حسینی، تجلیگاه شور بیپایان دلدادگانی است که در اقصی نقاط گیتی، ندای «هل من ناصر ینصرنی» را لبیک گفتهاند. این حرکت عظیم میعادگاهی برای تجدید میثاق با آرمانهای والای انسانی است. در این میان، استان خوزستان به واسطه بهرهمندی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه، نقشی بیبدیل در تسهیل این سفر معنوی ایفا میکند.
خاک خوزستان، متبرک به قدوم زائرانی است که با پای پیاده، مسیر دشوار اما عاشقانه رسیدن به کربلای معلی را میپیمایند. خادمان مردم در این دیار با درک عظمت این رویداد کوشیدهاند تا با ایجاد زیرساختهای لازم، مسیر تردد را هموار سازند. این تعهد برآمده از عشقی است که در رگهای مردمان این سرزمین جاری است.
هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، راهداری، دانشگاههای علوم پزشکی، حملونقل ریلی، فضایی از امنیت و آرامش را برای زائران فراهم آورده است. این یکپارچگی در خدمترسانی، نشاندهنده ارادهای راسخ برای میزبانی شایسته از مهمانان اباعبدالله الحسین است. هر زائر که از این گذرگاهها عبور میکند، شاهد تجلی همبستگی ملی برای برپایی هرچه باشکوهتر این رویداد تاریخی است.
مدیریت هوشمند راهها
یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تا پایان روز دهم مرداد، همزمان با هفدهم ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۰۹ نفر رسید.
وی افزود: در این بازه زمانی، یک میلیون و ۹۹۵ نفر خروج و ۵۹۲ هزار و ۱۴ نفر ورود زائران ایرانی و خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.
خسروی بیان داشت: از مجموع ترددهای ثبتشده، ۸۷۷ هزار و ۸۳۰ زائر ایرانی از کشور خارج و ۵۵۶ هزار و ۵۸۶ زائر ایرانی وارد کشور شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان ادامه داد: همچنین ۱۱۷ هزار و ۴۷۳ تبعه خارجی از کشور خارج و ۳۶ هزار و ۳۲۰ تبعه خارجی وارد کشور شدهاند.
خسروی با اشاره به سهم مرزهای استان از تردد زائران گفت: در این مدت، پایانه مرزی شلمچه با ثبت یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۲۱ تردد بیشترین سهم جابهجایی زائران را به خود اختصاص داده است و همچنین در پایانه مرزی چذابه نیز ۳۰۸ هزار و ۷۸۸ تردد ثبت شده است.
وی با اشاره به افزایش تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای راهداری برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی محورهای منتهی به مرزها و تسهیل عبور زائران در آمادهباش کامل قرار دارند.
خسروی از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها و مرزها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور دریافت کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه مرزی بهصورت روزانه افزایش مییابد.
سپر سلامت زائران حسینی
حاتم بوستانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه بهداشت، درمان بر تداوم خدمترسانی ایمن و باکیفیت تا پایان عملیات بازگشت زائران تأکید کرد.
وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساختهای بهداشت و درمان از یک ماه پیش از آغاز سفر زائران گفت: با همت کادر درمان و همکاری نهادهای مختلف، موفق شدیم بهترین خدمات بهداشتی درمانی را در مواکب و پایانه مرزی چذابه ارائه دهیم.
بوستانی افزود: خدمات فوریتهای پزشکی از نقطه صفر مرزی تا اهواز تقسیمبندی شده؛ هر پنج تا هفت کیلومتر یک دستگاه آمبولانس مستقر است. همچنین همکاران بهداشت در ورود و خروج زائران، اقدامات تشخیصی، نظارت بر سلامت آب، غذا و دفع فاضلاب را انجام میدهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با قدردانی از تلاشهای جهادی تیمهای درمانی اظهار کرد: امسال با بهرهگیری از تجربه های سال گذشته، شاهد اربعینی آرام، امن و با حداقل مشکلات هستیم. گرمازدگی و مسمومیتهای خفیف غذایی که عمدتاً در بازگشت از عراق رخ میدهد بهخوبی مدیریت شده و زائران با سلامت کامل در حال بازگشت از سفر هستند.
وی در خصوص روند ارائه خدمات سلامت درمانگاه شهید علی هاشمی در چذابه بیان کرد: تمام زیرساختهای این درمانگاه کامل شده و امسال دستگاه رادیولوژی و آزمایشگاه این مرکز با همکاری تأمین اجتماعی راهاندازی شد. همچنین خدمات دندانپزشکی با استقرار واحد سیار از روز نخست به زوار ارائه شده است.
بوستانی با ابراز خرسندی از عملکرد مطلوب تیمهای درمانی تأکید کرد که تاکنون هیچ گونه کاستی و تأخیری در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرزهای شلمچه، چذابه رخ نداده است. خوشبختانه تنها شمار بسیار معدودی از زائران با رویکردی پیشگیرانه و احتیاطی به بیمارستان شهدای نفت سوسنگرد منتقل شدند که این خود نشان از آمادگی کامل و نظارت دقیق بر سلامت زائران دارد.
وی تأکید کرد: تمامی خدمات درمانی، دارویی و پاراکلینیک در مواکب دانشگاه، نفت، ارتش، تأمین اجتماعی و بسیجیان بهصورت رایگان با رعایت کامل استانداردهای پزشکی ارائه میشود و تا چند روز پس از اربعین نیز تیمهای اورژانس در پایانه مرزی مستقر خواهند بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به موج بازگشت زائران توصیه کرد: زائران استراحت کافی پیش از رانندگی داشته باشند؛ از رانندگی با خستگی و خوابآلودگی پرهیز کنند. مصرف آب آشامیدنی سالم و تأمین مایعات بدن حتی در صورت عدم تشنگی را مد نظر داشته باشند. همچنین از قرارگیری طولانیمدت در معرض تابش آفتاب، مصرف غذا حداکثر یک ساعت پس از پخت، پرهیز کرده و از امکانات استراحتگاهی در مواکب، اتاقهای سرمایشی استفاده کنند.
خدمترسانی بیوقفه کادر درمان در مرز شلمچه
یاسین افرا دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار شبانهروزی تیمهای اورژانس، درمان و بهداشت در مرز شلمچه اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۱ هزار و ۶۷۹ زائر و بیمار از خدمات درمانی بهرهمند شدند و در مجموع ۳۲ هزار و ۴۳۸ خدمت درمانی و امدادی به آنان ارائه شد.
وی افزود: از مجموع خدمات ارائهشده ۳۱ هزار و ۸۰۳ مورد درمان در محل انجام شد و ۶۳۵ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.
دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به انتقال بیماران از کشور عراق به داخل گفت: در این مدت چهار بیمار از کشور عراق به مراکز درمانی کشور منتقل شدند که دو نفر از آنان بستری شدند.
افرا با تشریح آمار حوادث ترافیکی درونمرزی بیان کرد: در این مدت ۳۷۸ مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی درونمرزی به ثبت رسید که ۳۶۸ نفر به مراکز درمانی اعزام و ۱۰ نفر پس از دریافت خدمات لازم در محل درمان شدند.
وی ادامه داد: در بخش خدمات غیرترافیکی نیز در مجموع ۳۲ هزار و ۶۱ خدمت ارائه شد که شامل ۳۱ هزار و ۶۷۴ مورد درمان در محل و ۲۷۸ مورد اعزام به مراکز درمانی بوده است.
دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین با اشاره به گرمای هوا در مرز شلمچه اظهار کرد: در این بازه زمانی دو هزار و ۴۳۶ مورد گرمازدگی ثبت شد که از این تعداد ۸۴۱ نفر تحت سرمتراپی قرار گرفتند، یکهزار و ۹۰۶ نفر پس از درمان در محل ترخیص شدند و ۲۱۲ نفر نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.
نقشآفرینی خطوط ریلی در جابهجایی انبوه زائران
خدماترسانی به زائران تنها به جادهها محدود نشده و خطوط ریلی جنوب نیز با تمام توان، وظیفه انتقال زائران را بر عهده گرفته است. از ابتدای طرح اربعین حسینی تا پایان روز نهم مرداد ماه در مجموع ۱۸۳ هزار و ۸۸ زائر از طریق خطوط ریلی جنوب جابه جا شدهاند.
طبق آمار عملکرد راهآهن جنوب در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵، از ابتدای طرح تا پایان روز نهم مرداد ماه ۳۳۶ رام قطار به صورت رفت و برگشت کار خدماترسانی و انتقال زائران را بر عهده داشتهاند.
در مسیر ریلی اهواز به خرمشهر ۴۱ رام قطار رفت و برگشتی وظیفه جابجایی ۱۰ هزار و ۸۷۷ مسافر را انجام دادهاند.
همچنین ۷۸ هزار و ۶۸۶ زائر توسط ۱۴۴ رام قطار ریلباس در مسیرهای رفت و برگشت خرمشهر به شلمچه به صورت رایگان منتقل شدهاند.
قطارهای بینشهری نیز در قالب ۱۸۱ رام قطار رفت و برگشت کار جابجایی ۹۳ هزار و ۵۲۵ مسافر و زائر اربعین حسینی را به مقاصد مختلف کشور انجام دادهاند.
گامهای استوار زائران در مسیر عشق، گواهی بر عظمت این رویداد بینظیر است. خوزستان با آغوشی باز، میزبان خیل مشتاقان بوده و تمامی دستگاههای خدمترسان با همدلی و ایثار کوشیدهاند تا این سفر معنوی در نهایت آرامش و سلامت برگزار شود. این همبستگی جلوهای از فرهنگ خدمتگزاری در تراز انقلاب اسلامی است که خادمان حسینی در هر لباس و جایگاهی آن را با جان و دل به منصه ظهور رساندهاند.
آینده این مسیر نویدبخش شکوفایی بیشتر در خدمت به زائران است. درسهایی که از این عملیات بزرگ دریافت میشود، زیرساختهایی که تقویت میگردد و تجربیاتی که به دست میآید، همگی چراغ راهی برای سالهای آتی خواهد بود. این شور و شعور حسینی در قلبهای خادمان باقی خواهد ماند و انگیزه مضاعفی برای تداوم مسیر خدمت به شیفتگان اهلبیت عصمت و طهارت فراهم خواهد کرد.
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