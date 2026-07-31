به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اللهنور کریمیتبار در خطبههای نماز جمعه شهر ایلام اظهار کرد: همانگونه که در زیارت اربعین به روشنی بیان شده، امام حسین(ع) جان و مال خود را فدا کرد تا بندگان را از نادانی، سرگردانی و گمراهی رهایی بخشد.
وی با نقل روایتی از امام صادق (ع) درباره فضیلت زیارت سیدالشهدا، خاطرنشان کرد: برای هر گام زائر در این مسیر، حسنهای ثبت، گناهی پاک و گناهان گذشته و آینده آمرزیده میشود، البته دستیابی به این پاداش بزرگ با میزان معرفت و نیت خالص زائر گره خورده است.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام بر لزوم پیوند میان حضور دفاعی مردم و برپایی موکبها تأکید و بیان کرد: پیوند میان حضور در میدان نبرد و شرکت در راهپیمایی اربعین ضروری است زیرا هر دو حرکت در امتداد قیام سیدالشهدا(ع) و مبارزه با ظلم و استبداد تعریف میشوند.
امام جمعه ایلام ادامه داد: امروز ما با آمریکا، اسرائیل و قدرتهای جهانی درگیر جنگ هستیم و همافزایی حضور مردم در خیابانها و همچنین در راهپیمایی اربعین، برای کوبیدن ستون فقرات دشمن ضروری است.
کریمیتبار با بیان اینکه دشمن گمان میکرد میتواند ملت ایران را تسلیم کند اما با مهار گذرگاه هرمز از سوی ایران روبرو شد و از تسلط بر این گذرگاه عاجز ماند، توضیح داد: آنها اکنون از رسیدن به اهداف خود عاجز هستند و از سر درماندگی تنها به زیرساختها و مناطق غیرنظامی یورش میبرند.
امام جمعه ایلام یادآور شد: دشمن بهدلیل محدود شدن جنگافزارها و نابودی سلاحهای ذخیره خود، به ضعف افتاده است و رزمندگان ما با سرنگونی جنگندههای پیشرفته آنها، افتخار بزرگی برای کشور آفریدند و نباید به متجاوز فرصت بازسازی داد.
کریمیتبار به نقشآفرینی انصارالله یمن پرداخت و یادآوری کرد: مجاهدان یمنی با کنترل گذرگاه بابالمندب، فشار سنگینی بر تأمین انرژی جهان وارد کردهاند که پیامد آن احتمال افزایش چشمگیر قیمت نفت و ناتوانی آمریکا در مهار این بحران است.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام با محکوم کردن حمله آمریکا به مردم عراق و زائران حسینی، گفت: این اقدامهای کور فقط به انسجام بیشتر ملت عراق و جبهه مقاومت میانجامد.
وی بیان کرد: همانگونه که در پیام رهبر معظم انقلاب آمد، ملتهای جهان از ظلم آمریکا و صهیونیسم به ستوه آمدهاند و همواره هزینه جهاد و ایستادگی، از تسلیم شدن کمتر است.
نظر شما