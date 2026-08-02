به گزارش خبرنگار مهر، محسن حقنیا ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به افزایش تردد در محورهای ارتباطی خوزستان اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا ۱۸ صفر، برابر با بازه زمانی ۲۵ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۶۵۲ تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.
وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد سه درصدی تردد در راههای خوزستان را نشان میدهد.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان که مسئولیت امور حملونقل و سوخت قرارگاه اربعین در مرز شلمچه را نیز بر عهده دارد، بیان کرد: ارزیابی سامانههای هوشمند تصویری و ترددشمارها نشان میدهد محورهای آبادان - خرمشهر، بندر امام خمینی (ره) - ماهشهر و شوش - اهواز به ترتیب پرترددترین راههای استان در این ایام بودهاند.
حقنیا ادامه داد: پایش پلاک خودروهای عبوری به سمت پایانه مرزی شلمچه نشان میدهد بیشترین حجم خودروهای شخصی غیربومی متعلق به استانهای فارس، بوشهر، کرمان و تهران است.
وی گفت: رصد مستمر وضعیت تردد در محورهای منتهی به پایانههای مرزی، مبنای برنامهریزی برای مدیریت سفر زائران و ارتقای ایمنی ترددها در ایام اربعین حسینی است.
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