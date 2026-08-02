به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالحمید احمدی صبح امروز در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی که در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد، با اشاره به مهمترین اقدامات این حوزه گفت: ساماندهی منابع انسانی از اولویتهای اصلی جهاددانشگاهی در دوره جدید مدیریت بوده و در همین راستا، ابلاغیه تعیین تکلیف نیروهای قراردادی صادر شده تا بهتدریج دیگر نیروی قراردادی بلاتکلیف در جهاددانشگاهی وجود نداشته باشد.
وی افزود: این اقدام میتواند گشایش مهمی برای اعضای جهاددانشگاهی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده در واحدهای مختلف این نهاد ایجاد کند.
احیای آییننامه کار دانشجویی
احمدی با اشاره به ظرفیت دانشجویان در فعالیتهای جهاددانشگاهی اظهار کرد: آییننامه کار دانشجویی که سالها متوقف مانده بود، بازنگری، تصویب و ابلاغ شد و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
وی ادامه داد: حضور دانشجویان در قالب کار دانشجویی، بهویژه در حوزه فعالیتهای فرهنگی، از ظرفیتهای ارزشمند جهاددانشگاهی است و اجرای دوباره این آییننامه میتواند دستاوردهای قابل توجهی هم برای دانشجویان و هم برای جهاددانشگاهی به همراه داشته باشد.
فراهم شدن مسیر جذب اعضای هیئت علمی
قائممقام رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به برنامههای حوزه منابع انسانی گفت: جهاددانشگاهی حدود ۶ هزار و ۹۰۰ نیروی انسانی دارد که نزدیک به ۱۰ درصد آنان عضو هیئت علمی هستند، ریاست جهاددانشگاهی مصوبه ای را از هیئت عالی جذب دریافت کردند تا با شرایط جهاددانشگاهی بتوان در بخش های پژوهشی و آموزشی عضو هیئت علمی جذب کرد که این مصوبه ابلاغ شده است . همچنین فرصتی فراهم شد ، اعضای پژوهشگر فناور، و اعضایی که دارای تحصیلات تکمیلی بودند بتوانند متقاضی عضویت در هیئت علمی باشند که این فرایند در حال اجرا است .
افتتاح چند طرح ملی عمرانی در آینده نزدیک
احمدی با اشاره به پروژههای عمرانی جهاددانشگاهی اظهار کرد: در حال حاضر هشت طرح عمرانی ملی در جهاددانشگاهی در دست اجراست وامیدواریم به زودی شاهد افتتاح اولین «آزمایشگاه ملی نخستیسانان» در زیر مجموعه پژوهشگاه رویان باشیم،این آزمایشگاه با حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی بهزودی افتتاح خواهد شد. این مرکز نخستین آزمایشگاه ملی از این نوع در خاورمیانه است و مأموریتهای علمی، پژوهشی و درمانی در سطح ملی را دنبال خواهد کرد.
قائممقام رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: «برج فناوری پژوهشگاه ملی سرطان» جهاد دانشگاهی با حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داریم که امیدواریم امسال به بهره برداری برسد، مرکزملی ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور با ۸۵ درصد پیشرفت، بازسازی پژوهشگاه رویان با ۹۵ درصد پیشرفت، طرح پژوهشی درمانی جوان در خراسان رضوی، مرکز گیاهان دارویی گلستان با 70 درصد پیشرفت و مرکز ملی درمان ناباروری قزوین نیز از دیگر طرحهای ملی در حال اجرا هستند.
احمدی با اشاره به منابع مالی جهاددانشگاهی گفت: مجموع منابع مالی جهاددانشگاهی در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی تأکید کرد: تنها حدود ۲۲ درصد منابع جهاددانشگاهی از بودجه عمومی کشور تأمین میشود و بخش عمده منابع این نهاد از درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیتهای پژوهشی، فناورانه، آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و تجاریسازی فناوری تأمین میشود. همچنین حدود ۵ درصد منابع نیز از محل فعالیت شرکتها و مؤسسات وابسته به جهاددانشگاهی به دست میآید.
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