خدمات درمانی اربعین با مشارکت داوطلبان مردمی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، نشست هماندیشی مسئولان مواکب درمانی مردمی فعال در شهر نجف اشرف که با مجوز مرکز پزشکی حج و زیارت فعالیت میکنند، با حضور ۲۸ نفر از مسئولان این مواکب و دکتر سیدعلی مرعشی، نماینده تامالاختیار رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عراق و فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین، برگزار شد.
مرعشی در این نشست با قدردانی از پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب مواکب درمانی، اظهار کرد: اجرای عملیات گسترده بهداشت و درمان اربعین بدون حضور و مشارکت نیروهای مردمی امکانپذیر نیست و بیش از ۹۰ درصد نیروهای فعال جمعیت هلال احمر در عراق را داوطلبانی تشکیل میدهند که بدون دریافت هیچگونه مزایا، به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی میکنند.
وی با بیان اینکه این حجم از خدمات تخصصی مبتنی بر مشارکت مردمی در جهان کمنظیر است، افزود: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه گنجینهای ارزشمند از ظرفیتهای علمی، پژوهشی، اجتماعی و حوزه سلامت به شمار میرود که باید از آن برای ارتقای خدمات درمانی و برنامهریزیهای آینده بهره گرفت.
فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین با اشاره به تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گفت: عملیات تأمین و توزیع دارو با کمترین حاشیه و در زمان مناسب انجام شد و این موضوع نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به زائران داشت.
وی با اشاره به افزایش تعداد زائران اربعین نسبت به سال گذشته، بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف دارو، ثبت دقیق اطلاعات درمانی و استفاده بهینه از ظرفیت مواکب درمانی تأکید کرد و گفت: مستندسازی خدمات درمانی، آمار مراجعات، میزان مصرف دارو و تجربیات میدانی، زمینه برنامهریزی دقیقتر و ارتقای کیفیت خدمات در سالهای آینده را فراهم میکند.
مرعشی همچنین از مسئولان مواکب درمانی خواست پیشنهادها، تجربیات، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای عملیات اربعین را بهصورت مکتوب در اختیار مرکز پزشکی حج و زیارت و قرارگاه مرکزی اربعین قرار دهند تا در تصمیمگیری و برنامهریزی عملیات سالهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
وی استمرار برگزاری نشستهای هماندیشی میان مرکز پزشکی حج و زیارت و مواکب درمانی مردمی را ضرورتی برای افزایش هماهنگی، بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای مردمی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به زائران اربعین دانست.
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