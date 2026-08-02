رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فلسفه اجرای طرح تنفس جنگل گفت: طرح تنفس جنگل در راستای سیاست‌های ابلاغی و در ادامه قانون برنامه ششم توسعه به اجرا درآمد و بر اساس آن، بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور به طور کامل ممنوع شد.

وی افزود: این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تداوم یافته و مطابق ماده ۳۶، هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های طبیعی کشور همچنان ممنوع است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به استثنائات پیش‌بینی شده در قانون اظهار کرد: قانون اجازه برداشت درختان شکسته، افتاده یا درختانی را که در بستر رودخانه‌ها، جاده‌ها یا سایر نقاط برای زندگی مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند، با تشخیص کارشناسان فنی و تحت نظارت سازمان منابع طبیعی داده است.

وی تأکید کرد: این برداشت‌ها صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف حفظ ایمنی و مدیریت جنگل انجام می‌شود.

زراعت چوب جایگزین برداشت از جنگل‌های طبیعی

افلاطونی با بیان اینکه توسعه زراعت چوب یکی از محورهای قانون برنامه هفتم است، گفت: هرچند زراعت چوب در سال‌های گذشته نیز جزو سیاست‌های سازمان بوده، اما اکنون با تأکید بیشتری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای طرح‌های جنگلداری نوین و مدیریت پایدار جنگل نیز از تکالیف قانونی سازمان در برنامه هفتم است و این برنامه‌ها با هدف کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی دنبال می‌شود.

درباره قاچاق چوب آماری ارائه نشد

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این گفت‌وگو آمار مشخصی از میزان قاچاق چوب در کشور ارائه نکرد و درباره ارتباط مستقیم اجرای طرح تنفس جنگل با افزایش قاچاق چوب نیز اظهار نظری نداشت.

افلاطونی در ادامه با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه تجاوز به عرصه‌های ملی گفت: هرگونه ساخت‌وساز در اراضی ملی و جنگلی بدون مجوز مکتوب سازمان منابع طبیعی ممنوع است و یگان حفاظت منابع طبیعی اقدامات قانونی و حقوقی لازم را در برابر متصرفان انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: ممکن است در برخی موارد اختلاف در تفسیر قوانین میان دستگاه‌ها زمینه سوءاستفاده را فراهم کند، اما با تعاملات صورت‌گرفته، به‌ویژه میان سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف، بخش قابل توجهی از این اختلافات برطرف شده است.

هیچ دستگاهی بدون مجوز حق ساخت‌وساز در جنگل را ندارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: هیچ دستگاه اجرایی، شورا یا شهرداری بدون موافقت مکتوب سازمان منابع طبیعی اجازه صدور مجوز یا اجرای ساخت‌وساز در عرصه‌های ملی و جنگلی را ندارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان خاطرنشان کرد: در صورت صدور هرگونه مجوز نیز این موضوع صرفاً در قالب طرح‌های مصوب حفاظتی و مدیریتی و با تأیید مراجع تخصصی انجام می‌شود و ارتباطی با ساخت ویلا یا تغییر کاربری اراضی جنگلی ندارد.