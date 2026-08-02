اپ «ای آی استودید» نیامده تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترند، اما گوگل در پستی که در حساب کاربری «ای آی استودیو» در پلتفرم ایکس به اشتراک گذاشته، تایید کرد اپ جداگانه ای آی استودیو را قبل از عرضه تعطیل کرده است. این خبر درحالی منتشر شده که شرکت اعلام کرده حدود ۸۰۰ هزار نفر هم اکنون در سراسر سیستم های عامل اندروید و iOS پیش سفارش اپ مذکور را ثبت کرده اند.

این شرکت فناوری به جای آنکه از کاربران بخواهد یک اپ دیگر گوگل را نصب کنند، روش دیگری را اتخاد کرده است. گوگل به جای جدا نگه داشتن «ای آی استودیو»، تصمیم دارد بسیاری از ابزارهای ابداعی آن را به طور مستقیم به جمینای اضافه کند.

این شرکت اعلام کرده اکنون با تیم توسعه اپلیکیشن جمینای همکاری می‌کند تا فرایند ساخت اپلیکیشن‌ها را به بخشی طبیعی از گفت‌وگوهای روزمره کاربران، چه هنگام استفاده از تلفن همراه و چه روی رایانه رومیزی، تبدیل کند.

این تغییر استراتژی جذابی است. گوگل طی سال گذشته به طور مداوم جمینای را فراتر از یک چت بات گسترش داده و آن را به یک دستیار با قابلیت تحقیق، کد نویسی، خلق تصاویر و قادر به انجام فعالیت های پیچیده تبدیل کرد. تبدیل «ای آی استودیو» به چنین تجربه ای به جای حفظ دو محصول جداگانه ممکن است کشف این قابلیت ها را ساده تر کند.