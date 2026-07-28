چت های کاربران «کلاود» از جستجوی گوگل سر درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرست پوینت، این رویداد نگرانیهای تازهای را درباره نحوه مدیریت اطلاعات حساس در ابزارهای اشتراکگذاری گفتوگوهای هوش مصنوعی ایجاد کرده است. کاربران از مشاهده گفتوگوهایی حاوی سوابق پزشکی، اسناد داخلی شرکتها و اطلاعات خصوصی افراد، از جمله کودکان، خبر دادهاند.
شرکت آنتروپیک، مالک کلاود، اعلام کرد افشای این گفتوگوها ناشی از یک نقص فنی نبوده، بلکه کاربران خود لینکهای اشتراکگذاری عمومی را ایجاد کردهاند. این صفحات پس از انتشار لینکها در فضاهایی که موتورهای جستوجو قادر به خزش و نمایهسازی آنها بودند، در نتایج جستوجو قابل مشاهده شدهاند.
سخنگوی آنتروپیک در بیانیهای نوشت: «ما به کاربران امکان میدهیم گفتوگوهای خود با کلاود را بهصورت عمومی به اشتراک بگذارند و مطابق با اصول حفظ حریم خصوصی شرکت، هیچ مخزن چت یا نقشه دادهای را در اختیار موتورهای جستوجویی مانند گوگل قرار نمیدهیم.»
وی در ادامه افزود: «این لینکها قابل پیشبینی یا کشف نیستند، مگر آنکه فردی عمداً آنها را منتشر کند. اما پس از انتشار، صفحات گفتوگو به بخشی از محتوای عمومی وب تبدیل میشوند و ممکن است توسط سرویسهای شخص ثالث آرشیو شوند.»
این موضوع طی روزهای گذشته و زمانی مورد توجه قرار گرفت که کاربران پلتفرم ردیت متوجه شدند جستوجویی ساده در گوگل با استفاده از اپراتور «site:claude.ai/share»، گفتوگوهای متعدد کلاود و همچنین اسناد، اپلیکیشنها و کد پروژههای توسعهیافته در این چتبات را آشکار میکند.
نظر شما