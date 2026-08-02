پروازهای مستقیم اصفهان- استانبول برقرار شد

ابوذر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برقراری تدریجی پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان پس از جنگ رمضان اظهار کرد: جهت رفاه حال مسافران، شرکت هواپیمایی معراج از تاریخ هفدهم مرداد ماه اقدام به برقراری پرواز در مسیر استانبول- اصفهان- استانبول کرده است.

وی افزود: این پروازها به صورت برنامه ای در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته با ساعت ورود ۱۴:۴۵ از استانبول و ساعت خروج ۱۶:۱۵ از فرودگاه اصفهان انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان خاطرنشان کرد: مسافران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پروازهای مذکور با واحد اطلاعات پرواز فرودگاه به شماره تماس ۱۹۹ و ۳۵۲۷۵۲۰۰ تماس حاصل کنند.