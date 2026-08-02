خبرگزاری مهر- گروه استانها: اربعین حسینی طی سالهای اخیر از یک آیین صرفاً زیارتی فراتر رفته و به بزرگترین اجتماع مردمی جهان اسلام تبدیل شده است؛ رویدادی که میلیونها عاشق و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را از کشورهای مختلف در مسیر کربلای معلی گرد هم میآورد.
در این میان، بسیاری از مردم به دلایل مختلف امکان حضور در راهپیمایی عظیم اربعین را ندارند، اما با برگزاری آیین «پیادهروی جاماندگان اربعین» در شهرها و استانهای مختلف کشور، فرصت دیگری برای ابراز ارادت به سیدالشهدا (ع) و همراهی معنوی با زائران کربلا فراهم شده است.
پیادهروی جاماندگان اربعین در سالهای اخیر به یکی از مهمترین رویدادهای مذهبی و اجتماعی کشور تبدیل شده؛ آیینی که علاوه بر بازآفرینی حالوهوای مسیر نجف تا کربلا، جلوهای از همدلی، وحدت، خدمترسانی مردمی و فرهنگ موکبداری را در شهرهای مختلف به نمایش میگذارد.
حضور گسترده هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی، دستگاههای اجرایی و مواکب در این مراسم، نشاندهنده ظرفیت بالای این حرکت فرهنگی در ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت سرمایه اجتماعی است.
در استان لرستان نیز هر ساله هزاران نفر در مسیرهای از پیش تعیینشده به یاد کاروان اربعین قدم برمیدارند و با برپایی مواکب، اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی و خدمترسانی به عزاداران، جلوهای از عشق و ارادت مردم این دیار به اهلبیت (ع) را به نمایش میگذارند.
امسال نیز همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، برنامهریزی گستردهای برای برگزاری این مراسم در سراسر استان انجام شده و دهها مسیر پیادهروی و صدها موکب برای خدمترسانی به شرکتکنندگان پیشبینی شده است؛ مراسمی که به گفته مسئولان، با محوریت خونخواهی رهبر شهید انقلاب برگزار خواهد شد.
در همین راستا، معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان از آمادگی کامل استان برای برگزاری این آیین معنوی و مشارکت گسترده مردم در آن خبر داده است.
حجت الاسلام نبیالله جلالینژاد در گفتوگو با مهر با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای برگزاری آیین پیادهروی جاماندگان اربعین در لرستان، اظهار داشت: در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم معنوی، امسال بیش از ۵۰ نقطه در شهرستانهای مختلف استان برای اجرای پیادهروی جاماندگان اربعین آمادهسازی شده است تا مردم بتوانند همزمان با زائران کربلای معلی در این حرکت عظیم معنوی مشارکت کنند.
استقرار ۱۵۵ موکب در مسیرهای پیادهروی
وی با اشاره به برنامهریزی گسترده برای خدماترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم، افزود: بیش از ۱۵۵ موکب در مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین مستقر خواهند شد که بخشی از آنها مسئولیت پذیرایی از عزاداران را بر عهده دارند و بخشی دیگر نیز برنامههای فرهنگی، مذهبی و معرفتی را برای شرکتکنندگان اجرا خواهند کرد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان تصریح کرد: تلاش شده است علاوه بر فراهم کردن خدمات رفاهی، فضای فرهنگی و معنوی مناسبی نیز در طول مسیرها ایجاد شود تا این آیین با شکوه و محتوای بیشتری برگزار شود.
پیادهروی هشت کیلومتری جاماندگان اربعین در خرمآباد
حجت الاسلام جلالینژاد با اشاره به برنامه ویژه مرکز استان، گفت: امسال شهرستان خرمآباد نیز با برنامهریزی گسترده میزبان پیادهروی جاماندگان اربعین خواهد بود و این مراسم از حرم مطهر زید بن علی (ع) آغاز شده و تا آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) ادامه خواهد یافت.
وی افزود: طول این مسیر حدود هشت کیلومتر است و پیشبینیهای لازم برای حضور گسترده مردم، استقرار مواکب و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی در طول مسیر انجام شده است.
پیادهروی امسال با محوریت خونخواهی رهبر شهید
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه آیین جاماندگان اربعین امسال رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی، برنامههای امسال با محوریت خونخواهی «آقای شهید ایران» برگزار میشود.
جلالینژاد خاطرنشان کرد: به همین مناسبت، پرچمهای سرخ بهعنوان نماد خونخواهی و استمرار راه رهبر شهید امت در طول مسیرهای پیادهروی به اهتزاز درمیآید تا پیام خونخواهی مردم بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.
وی تأکید کرد: پیادهروی جاماندگان اربعین در لرستان فرصتی برای تجدید میثاق مردم با آرمانهای قائد شهید، ترویج روحیه همبستگی و نمایش وحدت و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و با مشارکت گسترده هیئتهای مذهبی، مواکب و اقشار مختلف مردم در سراسر استان برگزار خواهد شد.
نظر شما