به گزارش خبرنگار مهر، «درختهایی که راه میروند» یک اتفاق تخیلی نیست؛ این کار واقعا انجام شده البته در طرحی که طرفداران محیط زیست در هلند اجرا کردند و حالا به کتابی برای کودکان درآمده.
مری لوییز گِی در این کتاب، داستان لیلی و پدرش و آپارتمان کوچکشان در ساختمانی خاکستری واقع در خیابانی شلوغ را برایمان تعریف میکند. لیلی اولینبار در کودکی وقتی جنگل را دید عاشقش شد. او که عاشق درختها بود، برای روز تولدش از پدرش خواست برایش درخت بخرد. نگهداری از درخت در آپارتمان کوچک آنها و بالکنی به اندازه جعبه کفش، خیلی سخت بود اما لیلی دوست داشت درخت داشته باشد. پدر برای تولدش درختی به او هدیه داد و لیلی برایش اسمی انتخاب کرد. آنها باهم وقت میگذراندند و لیلی با درختش صحبت میکرد و تصمیم گرفت او را به گردش ببرد. او درخت را در یک چرخدستی گذاشت و از خانه بیرون برد. لیلیِ مهربان با درختش به مردم در آن هوای خیلی گرم شهر کمک میکرد: آن هم با سایه درخت. رفتهرفته اتفاق عجیبی در شهر رخ داد و چهره شهر را عوض کرد.
کتاب «درختهایی که راه میروند» ایدهای ساده و بامزه دارد که احتمالا کودکان زیادی از آن استقبال میکنند؛ چون هم تخیل آنها را تقویت میکند و هم به محیط زیست کمک میکند. این کتاب با تصویرسازیهای زیبا و رنگی که نویسنده کتاب انجام داده و ترجمه مناسب و خوشخوان مترجم، فرصتی برای کودکان فارسیزبان فراهم میکند که در این تابستانِ گرم، برای چند دقیقه خود را در دنیای سبز و خنک درختان ببینند و به تفریح و گشتوگذار در آن بپردازند حتی اگر جسمشان در خانه است.
محیط زیست و حفظ آن، آنقدر بااهمیت است که اگر سالها در قالبهای مختلف برای آموزش و اطلاعرسانی آن به انسانها بهویژه کودکان تلاش شود، باز هم کم است. ما در دنیایی زندگی میکنیم که محیط زیست و طبیعت زمین با انواع ابزارها و تکنولوژیها و حتی سلاحهای جنگی در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. همین حالا اخبار آتشسوزی جنگلها در کشورهای مختلف دنیا به گوشمان میرسد. هر درختی که بسوزد و بمیرد و زمین را ترک کند، اگر با درخت شاداب جدیدی جایگزین نشود، قطعا زمین را بهسوی اتفاقات ترسناکی خواهد برد که دیگر انسان نتواند روی آن زندگی کند. بنابراین والدین و مربیان و معلمان میتوانند از وضعیت فعلی جنگلها و دریاها و رودخانهها استفاده کنند و خطر از دست دادن طبیعت زیبا و سرسبز و شاداب اطرافمان را به کودکان اطلاع دهند. همچنین آنها میتوانند از کتابهایی در این زمینه مثل کتاب «درختهایی که راه میروند» استفاده کنند و عشق و علاقه به طبعیت و محیط زیست را در دل کودکانشان جای دهند تا آنها نه به اجبار که با اختیار و علاقه خود برای محافظت از طبیعت دستبهکار شوند.
این کتاب را انتشارات میچکا با ترجمه محبوبه نجفخانی در 40 صفحه مصور رنگی و بهای 420 هزار تومان برای کودکان بالای هشت سال منتشر کرده است.
در بخشی از متن این کتاب میخوانیم:
کمی جلوتر، لیلی دوتا از بچههای محله را دید. سلیم صدا زد: «آهای لیلی، داری درختت را میبری گردش؟» و با دوستش موریسیو زدند زیر خنده.
موریسیو هم گفت: «حتماً بابا و مامانت نمیخواستند تو حیوان خانگی داشته باشی.»
لیلی گفت: «اگر سایهی مجانی میخواهید، تعارف نکنید.»
سلیم و موریسیو، روی لبهی جدولِ کنار پیادهرو، زیر سایهی جرج نشستند.
سلیم گفت: «چه خنک است! حالا دیگر بستنی یخیمان زود آب نمیشود. میخواهی نصف بستنیام را بدهم به تو؟»
نظر شما