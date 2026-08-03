به گزارش خبرگزاری مهر، تکتم نجفیمنش، مدیر امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی در رویداد جاماندگان اظهار کرد: یکی از الزامهای هر برنامه فرهنگی مانند پیادهروی اربعین، ایجاد ارتباطی ماندگار میان شرکتکنندگان و محتوای فرهنگی آن رویداد است تا مخاطبان پس از حضور در برنامه نیز با مفاهیم و ارزشهای آن ارتباط عمیقتری برقرار کنند.
نجفیمنش با اشاره به اجرای طرح «از تو میخوانم، با تو میمانم» گفت: در این طرح، در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی به شرکتکنندگان، برچسب موبایلی با مضامین مرتبط با کربلا و رهبر شهید اهدا میشود که حاوی یک رمزینه، (QR Code) است و مخاطبان را به پایگاه اینترنت ketab۴۰.farhangsara.ir هدایت میکند.
وی ادامه داد: مخاطبان پس از ورود به این سامانه میتوانند از بخشهای مختلفی مانند «به کتاب برمیگردیم؛ همعهدی با کتابخوانترین رهبر دنیا»، «تکیه کتاب»، مسابقه کتابخوانی، کتابهای صوتی و متنی برای بزرگترها و نوجوانان و کودکان آشنا میکند. برخی از این کتابها به رایگان آماده استفاده هستند و برخی با تخفیف از برنامههای کاربردی کتاب، قابل تخفیف هستند.
مدیر امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به بخش «به کتاب برمیگردیم» این طرح اظهار کرد: این بخش با الهام از یکی از تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی طراحی شده است که گفتهاند: امروز این ملت در دنیا دچار ستمهای ناشی از اعمال غرض قدرتهای استکباری جهان است؛ پس باید از خودش دفاع کند. کدام دفاعِ ملی است که در درجهی اوّل متکی به فرهنگ، آموزش، بینش و دانش نباشد؟ پس باز هم به «کتاب» بر میگردیم.
نجفی ادامه داد: در بخش «تکیه کتاب» نیز گزیدههایی از کتابهای «جاذبه حسینی»، «به روایت آقا» و «مرگ تاجرانه» که با موضوع کربلا و فرهنگ حسینی مرتبط هستند، در اختیار مخاطبان قرار گرفته و با شعار «چند ثانیه کتاب بخوانیم» تلاش میکند فرصتی برای مطالعهای کوتاه، اما اثرگذار فراهم کند.
وی افزود: در بخش دیگری از سامانه، امکان دسترسی به کتابهای صوتی و همچنین معرفی کتابهای کودک، نوجوان و بزرگسال پیشبینی شده است. علاقهمندان میتوانند کتابهای صوتی را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنند و کتابهای معرفیشده را نیز متناسب با شرایط هر اثر، به صورت رایگان دریافت یا با تخفیف تهیه کنند.
نجفی با اشاره به بخش مسابقه این طرح گفت: یکی دیگر از بخشهای سامانه به مسابقه آنلاین کتابخوانی اختصاص دارد که بر اساس کتاب «برخیز به خونخواهی» نوشته استاد عابدینی برگزار میشود.
وی ادامه داد: علاقهمندان میتوانند پس از دانلود و مطالعه این کتاب، به پرسشهای مسابقه پاسخ دهند و در قرعهکشی ۲۵ جایزه این مسابقه شرکت کنند.
مدیر امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به بخش عرضه کتاب اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی، تعدادی از مراکز فرهنگی هنری با همراهی نوجوانان کتابخوان که به آنها «پی کتاب» گفته میشود در مسیر پیادهروی به عرضه کتابهای منتخب میپردازند تا مخاطبان بتوانند کتابهای مرتبط و ارزشمند را با تخفیف، تهیه و بخوانند.
نجفی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه مدیریت امور کتابخانهها در این رویداد گفت: ثبتنام و اطلاعرسانی پویش «به نیابت از رهبر شهیدم» نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی است.
وی ادامه داد: در این پویش از افرادی که علاقهمند هستند به نیابت از رهبر شهید در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مشارکت داشته باشند، ثبتنام به عمل میآید تا همزمان با روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی، در قالب چندین پروژه و برنامه اجتماعی، همراه سازمان فرهنگی هنری باشند و با مشارکت در اقدامات داوطلبانه، در مسیرخدمترسانی به مردم و تقویت همدلی نقشآفرینی کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح «از تو میخوانم، با تو میمانم» با دبیری مدیریت امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی و با اجرای مدیریتهای فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه و فرهنگسراهای خاص، همزمان با آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی اجرا میشود.
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