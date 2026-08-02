به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی و پیگیری روند راه‌اندازی مرکز ناباروری بیمارستان عسلیان خرم‌آباد بعدازظهر یکشنبه با حضور محمد حیدریان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان، محمد سیف معاون درمان، سعید رحیمی رئیس بیمارستان عسلیان، سالار نصیرمقدس مدیر بودجه، امین ندری مدیر مالی، امین مصطفایی مدیر منابع فیزیکی و رضا ملکشاهی مدیر تحول در محل معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

بررسی آخرین وضعیت راه‌اندازی مرکز ناباروری

در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی مرکز ناباروری بیمارستان عسلیان مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولان روند اجرای برنامه‌ها، میزان پیشرفت پروژه و اقدامات باقی‌مانده را بررسی کردند.

حاضران در جلسه همچنین درباره تکمیل زیرساخت‌های فنی، تجهیز مرکز به امکانات و تجهیزات مورد نیاز، تأمین منابع لازم و هماهنگی‌های اجرایی برای آغاز فعالیت این مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تأکید بر رفع نواقص و تسریع در بهره‌برداری

در ادامه این جلسه، چالش‌ها و موانع موجود در مسیر راه‌اندازی مرکز ناباروری مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری مستمر برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای اقدامات باقی‌مانده تأکید شد.

مسئولان حاضر با اشاره به اهمیت توسعه خدمات تخصصی درمان ناباروری در استان، راهکارهای لازم برای تکمیل نواقص و آماده‌سازی مرکز جهت ارائه خدمات به زوج‌های نابارور را بررسی کردند.

همکاری واحدهای اجرایی برای تکمیل پروژه

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با هماهنگی رئیس بیمارستان عسلیان و همکاری بخش‌های مرتبط، اقدامات لازم را برای تکمیل فرآیند راه‌اندازی و فراهم کردن شرایط بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از مرکز ناباروری این بیمارستان انجام دهد.

راه‌اندازی مرکز ناباروری بیمارستان عسلیان در راستای توسعه خدمات درمانی تخصصی، افزایش دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات پزشکی و کاهش نیاز به مراجعه بیماران به سایر استان‌ها، از برنامه‌های اولویت‌دار دانشگاه علوم پزشکی لرستان به شمار می‌رود.