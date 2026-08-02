مراسم اربعین باید پیوست فرهنگی و تبیینی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی عصر یکشنبه در دومین جلسه هماهنگی برگزاری مراسم دلدادگان اربعین حسینی(ع) با تأکید بر اهمیت و جایگاه فرهنگی اربعین حسینی گفت: امروز در تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، هر روز عاشورا است و از این رو برگزاری مراسم اربعین باید با پیوست فرهنگی و تبیینی همراه باشد.

وی افزود: حضور گسترده مردم در مراسم اربعین، فرصت ارزشمندی برای تبیین جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره گرفت.

حجت‌الاسلام احمد رضایی، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن خراسان جنوبی هم در این جلسه اظهار کرد: در کنار برنامه‌های عمومی، باید برای کودکان نیز برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی پیش‌بینی شود و این موضوع تنها به مرکز استان محدود نباشد، بلکه در امامزادگان و مسیرهایی که جمعیت قابل توجهی حضور دارند نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برخی موکب‌ها می‌توانند به جای تمرکز صرف بر توزیع غذا، مسئولیت اجرای برنامه‌های فرهنگی یا توزیع اقلام فرهنگی و مذهبی ویژه کودکان را بر عهده بگیرند؛ آثاری که می‌تواند برای سال‌ها در ذهن و زندگی مخاطبان ماندگار باشد.

کار فرهنگی ماندگارتر از خدمت‌رسانی صرف است

مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی بیان کرد: فعالیت‌های فرهنگی به مراتب دشوارتر بوده و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رضایی افزود: سخت‌ترین عرصه جهاد، جهاد تبیین است؛ عرصه‌ای که نیازمند حضور در میدان، تحمل سختی‌ها و تلاش مستمر است، اما معمولاً کمتر دیده می‌شود.

وی با اشاره به تجربه موفق برپایی موکب‌های فرهنگی در سال گذشته اظهار کرد: به فضل الهی در اجتماعات اربعین، موکب‌های متنوع فرهنگی حضور داشتند و امسال نیز با تأکید بیشتر بر تولید و ارائه محتوای قرآنی و معرفتی، تلاش خواهیم کرد برنامه‌هایی فاخر و اثرگذار اجرا شود.