به گزارش خبرگزاری مهر، امجد باقری در جلسه بررسی اولویت بندی غارها با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه و علمی پدیده‌های زمین‌شناختی، افزود: در این خصوص جلسه تفصیلی با هدف شناسایی و اولویت‌بندی غارهای ارزشمند استان با حضور نمایندگان هیات غارنوردی استان برگزار شد.

وی اضافه کرد: غارهای زرین‌غار، گلجیک، قوشکار، خرمنه‌سر، میرجان، هزاررود، تخته‌یورد، میانج، علم‌کندی و رضاآباد به عنوان اولویت‌های نخست برای بررسی‌های فنی این موضوع انتخاب شدند.

باقری افزود: این غارها بر اساس شاخص‌های دقیق ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده‌اند که شامل ابعاد زیستی، زمین‌شناختی و حساسیت‌های اکولوژیک است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان گفت: مصوبات این جلسه و لیست نهایی جهت پیگیری برای اخذ اعتبارات لازم جهت مطالعات میدانی و تهیه اطلس جامع غارهای استان به کارگروه غارشناسی استان ارجاع و تصمیم گیری نهایی در این زمینه در جلسه آتی کارگروه استانی غارشناسی استان انجام خواهد شد.

به گفته وی، هدف از برگزاری چنین جلساتی رسیدن به یک دستورالعمل حفاظتی استاندارد برای هر یک از این غارهاست تا ضمن بهره‌برداری مسئولانه از تخریب احتمالی این سرمایه‌های طبیعی گران‌بها جلوگیری به عمل آید.