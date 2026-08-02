  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

توسعه کشاورزی معمولان با تکیه بر ظرفیت‌های بومی

توسعه کشاورزی معمولان با تکیه بر ظرفیت‌های بومی

معمولان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به‌عنوان راهکارهای رونق تولید و اشتغال در معمولان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، بعدازظهر یکشنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به شهرستان معمولان با بابک امرایی، فرماندار این شهرستان، دیدار و درباره مهم‌ترین ظرفیت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی گفت‌وگو کرد.

بررسی ظرفیت‌های کشاورزی معمولان در بخش‌های مختلف

در این نشست، ظرفیت‌های شهرستان معمولان در حوزه‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور، همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف درباره راهکارهای بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های این شهرستان برای افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری تبادل نظر کردند.

همچنین مسائل و چالش‌های موجود در مسیر توسعه کشاورزی شهرستان، از جمله موانع تولید، ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و توسعه صنایع فرآوری، از دیگر محورهای این نشست بود.

لزوم حمایت از تولید و توسعه صنایع تبدیلی

نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش کشاورزی در اقتصاد شهرستان معمولان، بر حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کشاورزان تأکید کرد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و جلوگیری از خام‌فروشی دانست.

در این نشست همچنین بر برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای بهره‌وری، تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید شد.

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رونق تولید

در پایان این دیدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و فرماندار معمولان بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت از فعالان بخش کشاورزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌محور در این شهرستان تأکید کردند.

دو طرف همچنین توسعه بخش کشاورزی را یکی از مهم‌ترین محورهای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و تحقق توسعه پایدار در شهرستان معمولان عنوان کرده و بر استمرار پیگیری‌ها برای رفع موانع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این بخش تأکید کردند.

کد مطلب 6906548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها