به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، بعدازظهر یکشنبه در جریان سفر یکروزه خود به شهرستان معمولان با بابک امرایی، فرماندار این شهرستان، دیدار و درباره مهمترین ظرفیتها، نیازها و برنامههای توسعهای بخش کشاورزی گفتوگو کرد.
بررسی ظرفیتهای کشاورزی معمولان در بخشهای مختلف
در این نشست، ظرفیتهای شهرستان معمولان در حوزههای زراعت، باغبانی، دام و طیور، همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف درباره راهکارهای بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای این شهرستان برای افزایش تولید و ارتقای بهرهوری تبادل نظر کردند.
همچنین مسائل و چالشهای موجود در مسیر توسعه کشاورزی شهرستان، از جمله موانع تولید، ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و توسعه صنایع فرآوری، از دیگر محورهای این نشست بود.
لزوم حمایت از تولید و توسعه صنایع تبدیلی
نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش کشاورزی در اقتصاد شهرستان معمولان، بر حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان و کشاورزان تأکید کرد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را یکی از مهمترین راهکارهای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و جلوگیری از خامفروشی دانست.
در این نشست همچنین بر برنامهریزی برای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، ارتقای بهرهوری، تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی و فراهم کردن زمینه جذب سرمایهگذاری در این حوزه تأکید شد.
همافزایی دستگاههای اجرایی برای رونق تولید
در پایان این دیدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و فرماندار معمولان بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، حمایت از فعالان بخش کشاورزی و اجرای برنامههای توسعهمحور در این شهرستان تأکید کردند.
دو طرف همچنین توسعه بخش کشاورزی را یکی از مهمترین محورهای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و تحقق توسعه پایدار در شهرستان معمولان عنوان کرده و بر استمرار پیگیریها برای رفع موانع و استفاده حداکثری از ظرفیتهای این بخش تأکید کردند.
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