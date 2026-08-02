به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر یکشنبه در سومین نشست هماهنگی برگزاری همایش استانی روز خبرنگار اظهار کرد: این برنامه با هدف پاسداشت تلاش‌های فعالان رسانه‌ای و ایجاد همدلی بیشتر میان خبرنگاران سراسر استان تدارک دیده شده و همه ظرفیت‌های رسانه‌ای مازندران در آن دیده شده‌اند.

وی با بیان اینکه در برگزاری این رویداد هیچ نگاه سلیقه‌ای یا منطقه‌ای وجود ندارد، افزود: تلاش شده است زمینه حضور خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، مدیران مسئول، عکاسان خبری و پیشکسوتان رسانه از سراسر استان در این همایش فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اختصاص هدیه روز خبرنگار به اصحاب رسانه استان خبر داد و گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هدیه فعالان رسانه‌ای در روزهای ۱۷ و ۱۸ مرداد به حساب افراد مشمول واریز خواهد شد.

محمدی با اشاره به اهتمام مدیریت استان برای حمایت از جامعه رسانه‌ای تصریح کرد: قدردانی از خبرنگاران تنها به برگزاری یک مراسم محدود نمی‌شود و تلاش شده است با در نظر گرفتن این هدیه، بخشی از زحمات فعالان این عرصه مورد تقدیر قرار گیرد.

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های ویژه برای تجلیل از پیشکسوتان رسانه، خانواده خبرنگاران فقید و خانواده شهدای رسانه خبر داد و افزود: تکریم چهره‌های اثرگذار رسانه‌ای از بخش‌های اصلی این آیین خواهد بود.

محمدی در پایان تأکید کرد: همایش روز خبرنگار فرصتی برای تقویت همبستگی خانواده رسانه‌ای مازندران است و امیدواریم این رویداد با مشارکت همه تشکل‌ها و فعالان رسانه‌ای به نقطه‌ای برای افزایش تعامل و هم‌افزایی در این حوزه تبدیل شود.

در این نشست، آخرین هماهنگی‌های اجرایی برای برگزاری همایش نیز انجام شد و موضوعاتی از جمله انتخاب سخنرانان، نحوه دعوت از میهمانان، اجرای برنامه‌های فرهنگی، تولید محتوای تبلیغاتی، تأمین تجهیزات و سایر بخش‌های پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، همایش استانی روز خبرنگار به صورت پیشنهادی ۱۷ مردادماه در تالار مرکزی ساری برگزار می‌شود و حدود ۸۰۰ نفر از خبرنگاران، مدیران رسانه، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای استان برای حضور در این مراسم دعوت خواهند شد.