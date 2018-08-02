مراسم روز خبرنگار مازندران در نور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار به فعالان عرصه خبر در مازندران اظهار کرد: مراسم امسال با حضور معاون مطبوعاتی وزیر، استاندار و مقامات ارشد استان و شهرستان ها به میزبانی شهرستان نور برگزار می شود.

وی افزود: مراسم امسال متفاوت تر از سال های پیشین با برنامه های متنوع به صورت جشن برگزار می شود و اعضای خانه مطبوعات، برخی از مدیران مسئول فعال استان، نفرات برگزیده جشنواره مطبوعات و پیشکسوتان حوزه رسانه مهمانان این مراسم هستند.

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران با بیان اینکه، مراسم امسال فقط برای اعضای خانه مطبوعات در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیف معاونت مطبوعاتی وزیر می بایست خدمات در نظر گرفته شده خانه مطبوعات فقط برای اعضای آن باشد و از این رو فعالان رسانه ای که تاکنون موفق به عضویت نشدند باید به سامانه مراجعه و به عضویت خانه درآیند.

یوسفی به هدیه روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: هدیه امسال استانداری به خبرنگاران در همین ایام به حساب خبرنگاران و اصحاب رسانه واریز می شود که در روزهای آینده فرم مخصوص لیست خبرنگاران بر اساس سهمیه به دفاتر رسانه های دارای مجوز ارسال و لیست ارسال شده رسانه ها بلافاصله در سایت خانه مطبوعات منتشر می شود.

وی ادامه داد: خانه مطبوعات مازندران نیز برای اولین بار به مناسبت روز خبرنگار مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر هدیه استانداری به حساب هر یک از اعضای خانه واریز می کند که این واریزی به حساب کسانی انجام می شود که تا دهم مرداد در لیست خانه تأیید شده باشند.