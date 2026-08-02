به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود اکبر عبدی بازیگر باسابقه و شناخته شده سینما و تلویزیون امروز یکشنبه ۱۱ مرداد در مسجد بلال صداوسیما برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مدیران صداوسیما و هنرمندان حضور یافتند که از جمله آنها می توان به پیمان جبلی، حسن عابدینی، وحید جلیلی، مهدی نقویان، مهران غفوریان، ابوالقاسم طالبی، مهدی فرجی، جواد افشار، مسعود ده نمکی و ... اشاره کرد.

پیمان جبلی در این آئین در سخنانی در جمع خبرنگاران بیان کرد: امید داریم که بتوانیم آثار این هنرمند ارجمند را برای سالیان متمادی، به‌عنوان یادگاری خوشایند پخش و زنده نگه داریم. اکبر عبدی در طول ۲ سال اخیر در ۲ مجموعه برای صداوسیما ایفای نقش کرد؛ مجموعه «ماه عسل» که پس از ایام صفر پخش خواهد شد و دیگری سریالی با عنوان «سبزواران» که این بازیگر دقیقاً در ایام جنگ ۱۲ ‌روزه و زیر بمباران موشکی تهران، در صحنه فیلمبرداری حضوری فعال داشت.

گیتی معینی بازیگر نیز در سخنانی درباره اکبر عبدی اظهار کرد: اکبر عبدی یک اسطوره بود. تأثیری شگرف بر تمامی بازیگران داشت و گفتار و دلش با زبانش یکی بود. بنده افتخار همکاری در سه اثر را با او داشته‌ام. در اوج بیماری نیز، همچنان بهترین بازیگر بود.

مهران رجبی بازیگر نیز در سخنانی درباره عبدی اظهار کرد: اکبر عبدی ذاتا انسان هنرمند و بازیگر بود و به نظرم این استعداد هم نشانه لطف و عنایتی است که خداوند به او ارزانی داشته است و دیگران از آن بهره‌مند می‌شوند. در اینجا عرض کردم که همان‌گونه که خداوند حافظ را آفرید تا از کنار هم چیدن کلماتش در قالب شعر و ادبیات لذت ببریم و از سعدی و مثنوی بهره گیریم و همچنان که میوه را خلق کرد تا کام ما شیرین شود، اکبر عبدی نیز آفریده شده بود تا ما از هنر او لذت ببریم.

این مراسم با حضور مردم و جمعی از هنرمندان و اهالی صداوسیما برگزار شد.