به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری مراسم اربعین حسینی استان لرستان با انتشار اطلاعیهای، از عموم مردم مؤمن، عزاداران حسینی و دوستداران اهلبیت عصمت و طهارت (ع) برای حضور در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی دعوت کرد.
در این اطلاعیه آمده است: همزمان با فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره ۷۲ تن از شهدای کربلا، آیین پیادهروی جاماندگان اربعین با حضور عاشقان اهلبیت (ع) در مرکز استان برگزار میشود.
ستاد برگزاری مراسم اربعین حسینی از شرکتکنندگان خواسته است با در دست داشتن پرچمهای سرخ انتقام در خونخواهی آقای شهید ایران، در این اجتماع عظیم معنوی حضور یافته و جلوهای از عشق، وفاداری و همبستگی با آرمانهای نهضت عاشورا را به نمایش بگذارند.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین روز سهشنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۷ صبح آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان مسیر حرم امامزاده زید بن علی (ع) تا حرم امامزاده عبدالله (ع) را به صورت پیاده طی خواهند کرد.
همچنین در پایان این مراسم، برنامههایی شامل سخنرانی، عزاداری و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر با حضور مردم و هیئتهای مذهبی برگزار خواهد شد.
ستاد برگزاری مراسم اربعین حسینی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور پرشور در این آیین، تأکید کرده است که پیادهروی جاماندگان اربعین فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای قیام عاشورا، خونخواهی رهبر شهید امت و نمایش وحدت و همبستگی در پاسداشت مکتب حسینی است.
نظر شما