استقرار ۴۸ گشت راهداری در محورهای لرستان؛تمهیدات ویژه تردد زوار اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی در محورهای مواصلاتی کشور، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با اجرای طرح ویژه اربعین، مجموعهای از اقدامات ایمنی، نظارتی و خدماتی را برای تسهیل سفر زائران در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان از استقرار گسترده گشتهای راهداری در محورهای اصلی و نقاط حادثهخیز استان خبر داد و بر آمادگی کامل نیروهای راهداری برای خدمترسانی به زائران تأکید کرد.
استقرار ۴۸ گشت راهداری در نقاط پرحادثه
داریوش اسدزاده عصر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت تأمین ایمنی تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ویژه اربعین و با هدف کاهش سوانح جادهای و نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی، تمهیدات ویژهای از سوی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان پیشبینی و اجرایی شده است.
وی افزود: در همین راستا، ۴۸ اکیپ گشت راهداری با بهرهگیری از نیروهای مجرب و تجهیزات کامل در محورهای مواصلاتی استان مستقر شدهاند تا بهصورت شبانهروزی وضعیت راهها را پایش کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل، خدمات لازم را به کاربران جادهای و زائران ارائه دهند.
گشتزنی شبانهروزی برای افزایش ایمنی سفر
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با بیان اینکه این گشتها با تمرکز ویژه در نقاط پرحادثه و مقاطع حساس جادهای فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: نیروهای راهداری علاوه بر گشتزنی مستمر، وظیفه امدادرسانی اولیه، کنترل وضعیت ترافیکی، رفع نواقص احتمالی مسیر و ارائه خدمات لازم به زائران را بر عهده دارند.
اسدزاده گفت: هدف اصلی از استقرار این گشتها، فراهم کردن بستر سفری ایمن، روان و آرام برای زائران اربعین حسینی و سایر کاربران جادهای است.
اجرای گسترده عملیات ایمنسازی محورهای استان
وی با اشاره به اقدامات عمرانی و پیشگیرانه انجامشده در محورهای لرستان، اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح اربعین، عملیات گستردهای برای ارتقای سطح ایمنی راههای استان انجام شده است.
معاون راهداری لرستان ادامه داد: بازسازی و ترمیم روکش آسفالت در نقاط آسیبپذیر، نصب و جایگزینی تابلوهای راهنمایی، هشداردهنده و علائم ایمنی، خطکشی مجدد محورهای مواصلاتی و همچنین نصب و تقویت نیوجرسیها در نقاط حساس و پرخطر از جمله مهمترین اقداماتی است که طی روزهای اخیر در سطح راههای استان اجرا شده است.
وی افزود: این اقدامات با هدف کاهش احتمال وقوع سوانح، افزایش ایمنی کاربران جادهای و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد زائران اربعین انجام گرفته است.
بسیج همه ظرفیتهای راهداری برای خدمترسانی به زائران
اسدزاده با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیتهای راهداری استان در خدمت اجرای موفق طرح اربعین قرار گرفته است، گفت: نیروهای راهداری بهصورت مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی را رصد میکنند و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا مشکل، نسبت به رفع آن در کوتاهترین زمان ممکن اقدام خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که ضریب ایمنی تردد در محورهای استان به حداکثر برسد و زائران بتوانند با آرامش و امنیت مسیر خود را تا مرزهای خروجی کشور طی کنند.
رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، توجه به علائم نصبشده در مسیرها و همکاری با نیروهای مستقر در جادهها، زمینه اجرای هرچه بهتر طرح اربعین و تأمین ایمنی سفر زائران را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: همراهی رانندگان با خادمان جادهای، نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد داشت.
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