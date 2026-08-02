https://mehrnews.com/x3cJzs ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴ کد مطلب 6906620 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴ آخرین وضعیت مرز چذابه؛ ترددها همچنان پرحجم چذابه - در آستانه روز اربعین حسینی، ترددها در مرز چذابه همچنان پرحجم و پرتراکم است. دریافت 13 MB کد مطلب 6906620 کپی شد مطالب مرتبط خروج بیش از ۲۳۰ هزار زائر از چذابه/ بازگشت ۱۰۰ هزار زائر صادرات برنج ایرانی برای اولین بار از مرز چذابه انجام شد تردد زائران در مرز چذابه روان است خروج زائران حسینی از چذابه به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسید برچسبها اربعین حسینی اربعین 1405 چذابه
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