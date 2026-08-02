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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

آخرین وضعیت مرز چذابه؛ ترددها همچنان پرحجم

آخرین وضعیت مرز چذابه؛ ترددها همچنان پرحجم

چذابه - در آستانه روز اربعین حسینی، ترددها در مرز چذابه همچنان پرحجم و پرتراکم است.

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کد مطلب 6906620

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