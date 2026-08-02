به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری عصر یکشنبه در جشنواره خیران مدرسهساز بانه با قدردانی از خیران، مسئولان آموزش و پرورش و دستاندرکاران برگزاری این مراسم، اظهار کرد: فرهنگ مدرسهسازی و مشارکت خیران، سرمایهای ارزشمند برای توسعه آموزش است و باید بیش از گذشته تقویت شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و فرهنگی کردستان افزود: این استان و به ویژه شهرستان بانه همواره مهد علم، فرهنگ و نخبگان بوده و با وجود استعدادهای فراوان، همچنان با کمبود امکانات آموزشی در برخی مناطق مواجه است.
کمبود معلم مهمتر از کمبود کلاس درس
نماینده مردم بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز مهمترین مشکل آموزش و پرورش شهرستان، کمبود نیروی انسانی است، گفت: اگرچه توسعه فضاهای آموزشی اهمیت زیادی دارد، اما نبود معلم در برخی مدارس به چالشی جدی تبدیل شده است.
بیگلری تصریح کرد: گزارشهای متعددی از مدارس دریافت کردهایم که برخی کلاسها با کمبود معلم روبهرو هستند و این موضوع میتواند بر کیفیت آموزش دانشآموزان تأثیر بگذارد.
پیگیری جذب نیرو و استفاده از ظرفیت بازنشستگان
وی از پیگیری موضوع در سطح ملی خبر داد و افزود: برای رفع کمبود معلم، رایزنیهای لازم با وزارت آموزش و پرورش انجام شده و انتظار میرود مجوزهای لازم برای جذب نیرو و همچنین استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته صادر شود.
نماینده مردم بانه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس باید در اولویت قرار گیرد تا دانشآموزان از آموزش باکیفیت و مستمر بهرهمند شوند.
بیگلری در پایان با تقدیر از خیران مدرسهساز، نقش آنان را در توسعه زیرساختهای آموزشی مؤثر دانست و گفت: مشارکت خیران در کنار حمایت دولت، میتواند مسیر ارتقای عدالت آموزشی و فراهم شدن فرصتهای برابر برای دانشآموزان را هموار کند.
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