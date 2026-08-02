به گزارش خبرنگار مهر، رحمان لطفی‌اقدم عصر یکشنبه در جشنواره خیران مدرسه‌ساز شهرستان بانه، از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی قدردانی کرد و اظهار داشت: همراهی خیران، مسئولان و اداره‌کل نوسازی مدارس نقش مهمی در کاهش بخشی از کمبودهای آموزشی شهرستان داشته است.

وی با بیان اینکه جمعیت دانش‌آموزی بانه طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، افزود: افزایش تعداد دانش‌آموزان موجب شده نیاز به احداث فضاهای آموزشی جدید بیش از گذشته احساس شود و مدارس ساخته‌شده نیز پاسخگوی همه نیازهای موجود نباشند.

وی با اشاره به پروژه‌های آموزشی در حال اجرا، تصریح کرد: با پیگیری نماینده مردم، فرماندار، اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی مدارس، تعدادی پروژه جدید در دست اجرا قرار گرفته که بخشی از آنها وارد مرحله مناقصه و اجرای عملیات عمرانی شده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش بانه ادامه داد: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات کمبود کلاس درس را برطرف کرده و شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم کند.

لطفی‌اقدم با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، نقش آنان را در ارتقای کیفیت آموزش بسیار مؤثر دانست و گفت: هر مدرسه‌ای که با مشارکت خیران ساخته می‌شود، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده فرزندان این شهرستان است.

وی همچنین از همراهی مسئولان استانی، اعضای مجمع خیران مدرسه‌ساز، فرهنگیان و تمامی دستگاه‌هایی که در برگزاری این جشنواره همکاری داشتند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکت‌ها، بخش عمده مشکلات فضای آموزشی بانه در سال‌های آینده برطرف شود.