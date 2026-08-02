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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

مدیر آموزش و پرورش: کمبود فضای آموزشی مهم‌ترین چالش مدارس بانه است

مدیر آموزش و پرورش: کمبود فضای آموزشی مهم‌ترین چالش مدارس بانه است

بانه- مدیر آموزش و پرورش شهرستان بانه گفت: با وجود ساخت مدارس جدید به همت خیران، رشد جمعیت دانش‌آموزی موجب شده کمبود فضای آموزشی همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های این شهرستان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان لطفی‌اقدم عصر یکشنبه در جشنواره خیران مدرسه‌ساز شهرستان بانه، از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی قدردانی کرد و اظهار داشت: همراهی خیران، مسئولان و اداره‌کل نوسازی مدارس نقش مهمی در کاهش بخشی از کمبودهای آموزشی شهرستان داشته است.

وی با بیان اینکه جمعیت دانش‌آموزی بانه طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، افزود: افزایش تعداد دانش‌آموزان موجب شده نیاز به احداث فضاهای آموزشی جدید بیش از گذشته احساس شود و مدارس ساخته‌شده نیز پاسخگوی همه نیازهای موجود نباشند.

وی با اشاره به پروژه‌های آموزشی در حال اجرا، تصریح کرد: با پیگیری نماینده مردم، فرماندار، اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی مدارس، تعدادی پروژه جدید در دست اجرا قرار گرفته که بخشی از آنها وارد مرحله مناقصه و اجرای عملیات عمرانی شده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش بانه ادامه داد: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات کمبود کلاس درس را برطرف کرده و شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم کند.

لطفی‌اقدم با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، نقش آنان را در ارتقای کیفیت آموزش بسیار مؤثر دانست و گفت: هر مدرسه‌ای که با مشارکت خیران ساخته می‌شود، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده فرزندان این شهرستان است.

وی همچنین از همراهی مسئولان استانی، اعضای مجمع خیران مدرسه‌ساز، فرهنگیان و تمامی دستگاه‌هایی که در برگزاری این جشنواره همکاری داشتند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکت‌ها، بخش عمده مشکلات فضای آموزشی بانه در سال‌های آینده برطرف شود.

کد مطلب 6906654

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